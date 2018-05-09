الصين تدعو الى الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني

بكين: دعت الصين الاربعاء الى الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني الذي أعربت عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة منه.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ ان بكين وهي من بين الدول الموقعة على الاتفاق في 2015 دعت "كل الاطراف الى التحلي بالمسؤولية والتفكير على المدى الطويل وأخذ الصالح العام في الاعتبار".

وتابع المتحدث في مؤتمر صحافي في بكين "ندعو كل الاطراف الى العودة في أسرع وقت" الى الالتزام بالنص بينما ستواصل بكين "جهودها من أجل صون الاتفاق وتطبيقه".

وتعهد جينغ بان الصين "ستلتزم موقفا موضوعيا وعادلا ومسؤولا وستواصل الحوار والتفاوض مع كل الاطراف".

وشدد المتحدث على ان الصين وايران "تقيمان علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية وطالما لم يحصل انتهاك للالتزامات الدولية (من قبل طهران) فستواصل الصين تعاونا ملموسا وشفافا مع ايران".

وقع الاتفاق النووي في 2015 بين ايران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) بالاضافة الى المانيا. وتقول بكين انه ساهم في ضمان الاستقرار في الشرق الاوسط.

وتابع المتحدث ان "الحكومة الصينية لا تزال تعارض فرض عقوبات من جانب واحد وما يسمى الولاية القضائية عن بعد التي تنسبها بعض الدول لنفسها بالاستناد الى قوانينها الخاصة".