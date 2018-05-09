GMT 10:04 2018 الأربعاء 9 مايو GMT 10:06 2018 الأربعاء 9 مايو  :آخر تحديث

إحراق علم أميركي من ورق في مجلس الشورى الإيراني

أ. ف. ب.
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طهران: أحرق نواب إيرانيون صباح الأربعاء علماً أميركياً من ورق ونسخة من الاتفاق النووي على منصة مجلس الشورى وسط هتاف "الموت لأمريكا" غداة اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق الموقع مع الدول الكبرى في 2015.

وبثت عدة وسائل إعلام إيرانية شريطاً يظهر نائباً يحمل علماً أميركياً ورقياً ويحرقه، ثم ينضم إليه النائب المحافظ مجتبى ذو النور ويحرق نسخة من الاتفاق النووي ويصيح "أحرقنا الاتفاق النووي".

وانضم إليهما عشرات النواب هاتفين "الموت لأمريكا"، وفق صور بثها موقع التلفزيون الحكومي الإيراني.

أدان المسؤولون الإيرانيون قرار ترمب التخلي عن الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأميركية المتصلة به.

وقع الاتفاق في يوليو 2015 في فيينا بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة إلى ألمانيا.

ووافقت إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية ذات الصلة.


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