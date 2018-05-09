GMT 10:07 2018 الأربعاء 9 مايو GMT 10:26 2018 الأربعاء 9 مايو  :آخر تحديث

اعتراض صاروخين بالستيين فوق الرياض

أ. ف. ب.
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الرياض: اعترضت الدفاعات الجوية السعودية الاربعاء صاروخين بالستيين فوق العاصمة الرياض أطلقهم المتمردون الحوثيون في اليمن، بحسب ما أعلنت قناة الاخبارية الرسمية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السعودية الرسمية أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا بالستيا أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة".

واتهم المالكي الحوثيين أن "الصاروخ (...) تم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".


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