ابنة سيسل باركنسون المعاقة تواجه خطر إجلائها من بيتها

لندن: تواجه ابنة سيسل باركنسون المعاقة خطر إجلائها من بيتها بعد أن أوقفت عائلة رئيس حزب المحافظين الراحل منذ عامين مخصصات المعيشة التي كانت تُدفع لها.

واستمعت المحكمة العليا في لندن الى افادة بأن فلورا كيس (34 عاماً) التي تعاني من إعاقات عقلية وبدنية شديدة تعيش في "ضائقة مالية خطيرة".

وكان القضاء أمر اللورد باركنسون بعد نزاع قانوني مديد مع عشيقته سارا كيس بأن يدفع لإبنته منها مخصصات معيشة قدرها 20 الف جنيه استرليني سنوياً. ولكن بعد شهرين على وفاته عن 84 عاماً في يناير 2016 توقفت هذه المدفوعات.

وترك باركنسون ميراثه كله الذي تقدر قيمته بأكثر من مليون جنيه استرليني الى زوجته الليدي آن باركنسون وبناتهما الثلاث ماري وايما وجوانا. ولم يكتب في وصيته التي حررها عام 2009 شيئاً لابنته من عشيقته سارا كيس البالغة من العمر الآن 70 عاماً.

وكان افتضاح علاقة لورد باركنسون يوم كان وزير التجارة والصناعة في حكومة ثاتشر مع سكرتيرته الشخصية سارا كيتس سبب استقالته في عام 1983.

وكان من المفترض ان يؤول شيء الى ابنتهما فلورا كيس من بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 350 الف جنيه استرليني.

وخسر منفذا الوصية ايما ابنة اللورد باركنسون والمحامي كريستوفر لويس يوم الثلاثاء المعركة القانونية للحيلولة دون تعيين محامٍ كلفته سارا كيس بتمثيل مصالح ابنتها فلورا كيس. وكانت سارا كيس تتولى هذا الدور في السابق، لكنّ منفذي وصية باركنسون اعترضوا على تدخلها.

ورفعت سارا كيس دعوى قانونية باسم ابنتها بعد قطع مخصصات المعيشة عنها. واستمعت المحكمة بأنها نذرت حياتها للعناية بابنتها المعاقة وتغطية تكاليف رعايتها وتعليمها.

وفي مارس 2016 أرسلت شركة فاريرس للمحاماة ، احد الأطراف المكلفة بتنفيذ وصية باركنسون ، آخر دفعة بمبلغ 5000 جنيه استرليني الى كيس التي لم تتسلم أي مدفوعات أخرى منذ ذلك الحين.

وجاء في الحكم ان الأدلة التي قدمتها سارا كيس تشير الى ان وقف المدفوعات وضعها وبصورة غير مباشرة المدعية ابنتها فلورا في مصاعب مالية شديدة اسفرت عن عدم تمكنها من تسديد اقساط القرض العقاري للمنزل الذي تعيش فيه مع ابنتها أو تغطية تكاليف احتياجات ضرورية وعاجلة أخرى ، بما في ذلك تصليح مرجل التدفئة المركزية.

واراد منفذو وصية باركنسون ابعاد سارا كيس عن تمثيل مصالح ابنتها على اساس انها لا تستطيع التعامل بنزاهة وكفاءة مع الاجراءات القانونية ذات العلاقة ولها مصلحة تضر بابنتها. كما زعم منفذو الوصية ان سارا كيس تنظر الى منفذي وصية عشيقها الراحل ومحاميهم على انهم ضالعون في مؤامرة ضدها.

ولكن القاضية قررت ان سارا مؤهلة لتمثيل مصالح ابنتها وتعيين المحامي الذي تختاره للقيام بذلك نيابة عنها.

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/08/cecil-parkinsons-disabled-daughter-wins-first-round-legal-battle/

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