أردوغان: واشنطن ستكون الخاسرة عقب انسحابها من الإتفاق النووي

اسطنبول: انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، معتبراً أن الولايات المتحدة هي التي ستخسر جراء ذلك.

وقال أردوغان "الولايات المتحدة ستكون الخاسرة اذا لم تلتزم باتفاق وقعته".

وأضاف في التصريح الذي نقلته وكالة أنباء "الأناضول"، "لا يمكنكم الانسحاب من اتفاقات دولية عندما يحلو لكم الأمر".

من جهته كتب المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين مساء الثلاثاء على حسابه في تويتر معتبراً أن "الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو قرار سيتسبب بعدم الاستقرار وبنزاعات جديدة".

تأتي هذه التصريحات عقب إعلان ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى في 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الأميركية على طهران.

يجدر ذكر أن العلاقات التركية - الإيرانية تتسم بالبراغماتية، ويعمل البلدان على تنمية المبادلات التجارية والسياحية بينهما والتعاون في الملف السوري رغم تعارض مواقفهما، فيما تتسم علاقات أنقرة مع واشنطن بالتوتر بسبب الخلاف حول الملف السوري بشكل خاص.

