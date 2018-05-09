لودريان: اجتماع أوروبي - إيراني لبحث الاتفاق النووي

باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء أنه سيلتقي الأثنين المقبل إلى جانب نظيريه من بريطانيا وألمانيا ممثلين عن إيران للتباحث في سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وصرح لودريان في حديث له مع إذاعة "آر تي إل" ، قائلا: "سنجتمع مع نظيري البريطاني والألماني الإثنين المقبل وأيضا مع ممثلين عن إيران لدراسة الوضع معا".

وتعتبر هذه الدول هي من بين الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي في يوليو 2015 مع الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وفي السياق، أكد لودريان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني حسن روحاني بعد ظهر الأربعاء للتعبير عن "رغبتنا في البقاء في الاتفاق" ودعوته إلى القيام بالمثل.

وشدد على أنه "يجب أن يظل الإيرانيون على هذا التصميم بالبقاء في الاتفاق، مقابل حصولهم على امتيازات اقتصادية سيسعى الأوروبيون إلى الحفاظ عليها".

وأكد لودريان على رغبة فرنسا وألمانيا وبريطانيا أيضا بـ "التباحث مع إيران حول "اتفاق اطار عام" يشمل اتفاق فيينا" لكنه يجيب على "الاسئلة الصعبة التي لا تزال مطروحة"، إضافة إلى الالتزامات النووية الايرانية لما بعد 2025، وبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني وتأثيره على المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تسهيل التبادلات الاقتصادية مع إيران لقاء تعهدها وقف نشاطاتها النووي لكن الشركات الاوروبية يمكن أن تعدل عن الاستثمار في هذا البلد بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية.

