هكذا تموت الشمس... وعلى الدنيا السلام!

لندن: قال علماء إنهم اكتشفوا أخيرًا ما سيحدث عندما تموت الشمس، وهذا نبأ غير سار للكرة الأرضية. فثمة اتفاق توصل إليه الباحثون منذ زمن طويل على ميقات موت الشمس، وهو بعد زهاء 10 مليارات سنة، لكنهم لم يعرفوا كيف سيحدث ذلك. الآن، قال فريق دولي من الفلكيين إنه يعرف أن الشمس ستنتهي إلى بريق من المجد معروف باسم سديم كوكبي.

حلقة متوهجة

أوضح العلماء أن الشمس عندما تحرق آخر ما لديها من الهيدروجين ستتحول إلى عملاق أحمر، وتتوسع إلى 250 مرة أكبر من حجمها الآن لتدمر معها الأرض بلا أدنى شك، على الرغم من أن كوكبنا سيكون وقتذاك مكانًا غير قابل للعيش منذ زمن طويل. وسيخلف هذا الحدث الكوني وراءه حلقة متوهجة من الغاز والغبار ما بين النجمي.

تمثل السدائم الكوكبية كيف تموت 90 في المئة من النجوم عندما تنهار من عمالقة حمراء إلى اقزام بيضاء، لكن العلماء لم يعرفوا في السابق إن كانت كتلة شمسنا كافية للتحول إلى سديم كهذا.

وباستخدام أنموذج يتنبأ بدورة حياة النجوم، استنادًا إلى معلومات جديدة، تمكن العلماء من تحديد ما ستؤول إليه شمسنا في نهاية حياتها. ويتنبأ الأنموذج بكمية الغاز والغبار التي تطلقها النجوم في الفضاء عندما تموت.

المظروف

قال البروفيسور ألبرت زيجسلرا، عضو الفريق الدولي من جامعة مانشستر البريطانية، إن النجم عندما يموت يطلق في الفضاء كتلة من الغاز والغبار تُعرف باسم "مظروف"، ويمكن أن يكون هذا المظروف بنصف كتلة النجم المنهار.

أضاف أن هذا يكشف نواة النجم الذي ينفد وقوده في هذه المرحلة من حياته، فينطفئ في النهاية قبل أن يموت نهائيًا. حينذاك فقط، تجعل النواة المظروف الذي أطلقه النجم مشعًا بشكل ساطع مدة 10 آلاف سنة تقريبًا، وهي فترة قصيرة بالمعايير الفلكية.

هذا ما يجعل السدائم الكوكبية مرئية، وبعضها يكون ساطعًا بحيث يمكن أن يُرى من مسافات بعيدة تبلغ عشرات ملايين السنوات الضوئية، حيث يكون النجم نفسه خابيًا فلا يمكن رؤيته، بحسب زيجسلرا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "سكاي نيوز". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/this-is-how-the-sun-will-die-scientists-say-and-its-not-looking-good-for-earth-11363661

