زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب أفغانستان

كابول: ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات الاربعاء شمال افغانستان بحسب ما افاد المعهد الاميركي لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال الذي شعر به السكان ايضا في باكستان المجاورة عند الساعة 10,41 ت غ في منطقة الهندوكوش الجبلية قرب الحدود مع طاجيكستان على عمق 11 كلم بحسب المعهد.

ولم يسجل سقوط ضحايا او اضرار على الفور في ولاية بدخشان شمال البلاد حيث حدد مركز الزلزال ولا في باكستان.

والزلزال الذي سبقته هزة ارضية اقل قوة صباحا دفع بالعديد من السكان الى ان يهرعوا خارج منازلهم ومحلاتهم للانتشار في الطرق.

وشعر صحافيو وكالة فرانس برس في كابول بالارض تهتز لحوالى دقيقة عند وقوع الزلزال. والعاصمة الافغانية في حالة توتر شديد الاربعاء مع سلسلة اعتداءات على مراكز شرطة وقعت في وقت سابق.