GMT 12:24 2018 الأربعاء 9 مايو GMT 12:26 2018 الأربعاء 9 مايو  :آخر تحديث

أمانو: إيران ملتزمة بتعهداتها المرتبطة بالملف النووي

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
أردوغان: واشنطن ستكون الخاسرة عقب انسحابها من الإتفاق النووي
أوباما: الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني خطأ فادح
الجامعة العربية تؤيد مراجعة الاتفاق النووي مع إيران
السعودية ترحب بالقرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي
الصين تدعو الى الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني
النووي وسوريا على أجندة قمة بوتين ـ نتانياهو
ترمب يعلن إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي
ترمب يقرر الانسحاب من الإتفاق النووي الإيراني
خامنئي: إيران تريد ضمانات من الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي
رجوي: إنهاء خطر ايران النووي مرهون بالخلاص من نظامها
غوتيريش لبقية أطراف الاتفاق النووي: أوفوا بالتزاماتكم
ما هو الاتفاق البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015
نتانياهو إلى موسكو بعد إعلان ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني

فيينا: أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء ان ايران ملتزمة "بتعهداتها المرتبطة بالملف النووي" بموجب الاتفاق الموقع مع القوى الكبرى.

وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في بيان ان "ايران تخضع لاقسى نظام تحقق نووي في العالم" وان الاتفاق الموقع عام 2015 "يشكل مكسبا مهما للتحقق" من ذلك.

واضاف أمانو ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب التطورات عن كثب" المتعلقة بالاتفاق النووي.

وكان اشار سابقا الى ان الانسحاب من الاتفاق النووي "سيشكل خسارة كبرى لالية التحقق النووي وللتعاون متعدد الاطراف".

وتبحث الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق في سبل انقاذه ويرتقب ان يلتقي وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا ممثلين عن ايران الاثنين.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار