أمانو: إيران ملتزمة بتعهداتها المرتبطة بالملف النووي

فيينا: أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء ان ايران ملتزمة "بتعهداتها المرتبطة بالملف النووي" بموجب الاتفاق الموقع مع القوى الكبرى.

وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في بيان ان "ايران تخضع لاقسى نظام تحقق نووي في العالم" وان الاتفاق الموقع عام 2015 "يشكل مكسبا مهما للتحقق" من ذلك.

واضاف أمانو ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب التطورات عن كثب" المتعلقة بالاتفاق النووي.

وكان اشار سابقا الى ان الانسحاب من الاتفاق النووي "سيشكل خسارة كبرى لالية التحقق النووي وللتعاون متعدد الاطراف".

وتبحث الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق في سبل انقاذه ويرتقب ان يلتقي وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا ممثلين عن ايران الاثنين.

