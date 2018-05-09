لندن لواشنطن: لعدم إعاقة الآخرين عن تطبيق الاتفاق النووي

لندن: دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاربعاء الولايات المتحدة الى عدم اعاقة الاخرين عن تطبيق الاتفاق النووي مع ايران الذي وصفه بانه "حيوي" لامن بلاده.

وقال جونسون امام البرلمان البريطاني "أحث الولايات المتحدة على تجنب اي عمل يمكن ان يمنع الاطراف الاخرى عن مواصلة المضي في تطبيق الاتفاق"، مضيفا إن بريطانيا ستبقى ملتزمة بالاتفاق طالما هو "حيوي" لامنها القومي.

وتعهد القادة الاوروبيون والشريك التجاري الكبير الصين العمل على انقاذ الاتفاق وحماية الشركات التي تعمل في إيران عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الثلاثاء.

وفي وقت سابق قال مستشار الامن القومي لترامب جون بولتون إن الشركات الأوروبية التي لديها مصالح في إيران أمامها الان ستة أشهر لانهاء استثماراتها أو مواجهة عقوبات اميركية.

وقال جونسون الذي زار واشنطن في وقت سابق هذا الاسبوع لحض ترمب على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي "على الادارة الاميركية أن تحدد الان رؤيتها للمضي قدما".

أضاف "لأنه طالما التزمت بريطانيا بالاتفاق... يمكن لبريطانيا أن تبقى طرفا في خطة العمل المشترك الشاملة" مضيفا إن بريطانيا "ستبذل جهودا حثيثة للمحافظة على المكاسب التي حققتها" من الاتفاق.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي قالت في وقت سابق أمام البرلمان "نوافق أن هناك مسائل أخرى متعلقة بسلوك إيران في المنطقة". واضافت "تلك المسائل تحتاج ان تتم معالجتها، ونحن نعمل على ذلك مع حلفائنا الاوروبيين وسواهم".