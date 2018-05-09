نصر المجالي: رحبت بريطانيا بزيارة برئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، مؤكدة مساعدتها بتأمين مستقبل مستقر وينعم بالسلام للشعب السوري.

وأكد وزير الخارجية بوريس جونسون، ووزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت خلال الاجتماع ، يوم الأربعاء، أن هذه الزيارة فرصة كبيرة للمملكة المتحدة لتبحث مع المعارضة السورية الجهود المشتركة المبذولة لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية الفظيعة، ووقف المعاناة التي يواجهها الشعب السوري منذ أكثر من سبع سنوات.

و حسب موقع وزارة الخارجية البريطانية، فإن جونسون قال إن استمرار النظام بهجماته الوحشية، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيميائية، ورفضه الانخراط في المفاوضات يبين بوضوح مدى صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية. لكن موقفنا يظل واضحا بأن الحل السياسي هو وحده الكفيل بتحقيق مستقبل مستقر وأكثر إشراقا للشعب السوري. وقد أعرب د. نصر الحريري والمعارضة السورية مجددا عن استعدادهم للانخراط في مفاوضات مباشرة مع النظام السوري وروسيا دون أي شروط مسبقة.

وأكد وزير الخارجية على أن المملكة المتحدة تظل في مقدمة الاستجابة الإنسانية: فقد تعهدنا خلال مؤتمر بروكسيل الأخير تقديم 450 مليون جنيه إسترليني على الأقل في العام الحالي، إلى جانب 300 مليون جنيه في العام القادم، وبالتالي يرتفع إجمالي تمويل المساعدات البريطانية المقدمة من المملكة المتحدة إلى 2.71 مليار جنيه منذ عام 2011. هذه المساعدات تسهم في تخفيف المعاناة الهائلة في سورية، وتوفير دعم حيوي في الدول المجاورة.

