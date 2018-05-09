ترمب يرحب بالإفراج عن 3 أميركيين في كوريا الشمالية

رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء بإفراج الزعيم كيم جونغ أون عن ثلاثة أميركيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية ووصفه بأنه "بادرة حسن نية"، على ما ذكر البيت الأبيض.

إيلاف من واشنطن: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن "الاميركيين الثلاثة بدوا في حالة جيدة، وتمكنوا جميعًا من السير في الطائرة من دون مساعدة" برفقة وزير الخارجية مايك بومبيو. وتابعت "كل الاميركيين يتطلعون إلى الترحيب بهم في الوطن ورؤيتهم يجتمعون مع أحبائهم" مجددا.

الافراج عن الثلاثة - كيم دونغ-شول وكيم سانغ-دوك وكيم هاك-سونغ - كان متوقعًا كبادرة حسن نية وسط استعدادات لقمة بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم. وتطالب واشنطن بأن تفكك كوريا الشمالية برنامجها للاسلحة النووية.

وذكرت ساندرز أن "الرئيس ترمب يرحّب بإفراج الزعيم كيم جونغ أون عن المواطنيين الاميركيين، ويرى ذلك كبادرة حسن نية".

وفي الاسبوع الماضي ألمح ترمب الى أن اعلانا وشيكا سيصدر بشأن مواطنيه الثلاثة المحتجزين في كوريا الشمالية بعدما ذكرت مصادر أنه تم نقلهم إلى موقع آخر تمهيدا للإفراج المحتمل عنهم.

وكيم دونغ-شول هو قس أميركي مولود في كوريا الجنوبية معتقل في الشطر الشمالي منذ العام 2015 بعدما ذكرت تقارير أنه حصل على شريحة الكترونية لحفظ البيانات تتضمن معلومات متعلقة بملف بيونغ يانغ النووي وغيرها من المعلومات العسكرية من جندي كوري شمالي سابق. وحكم عليه بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة في 2016.

أما كيم هاك-سونغ وكيم سانغ-دوك (المعروف باسم توني كيم)، فكانا يعملان في جامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا التي أسسها مسيحيون انجيليون أجانب، واعتقلا في العام الماضي للاشتباه بقيامهما بـ"اعمال عدائية".

واعتقل كيم هاك-سونغ (في منتصف الخمسينات من عمره) في محطة قطارات بيونع يانغ في مايو 2017 بينما كان يستعد للتوجه إلى منزله في الصين.

أما توني كيم (في نهاية الخمسينات من عمره) فاعتقل قبله بشهر واحد في مطار بيونغ يانغ الرئيس اثناء محاولته مغادرة البلاد.

