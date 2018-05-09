بوتين يعبّر عن بالغ قلقه حيال انسحاب أميركا من الاتفاق النووي

موسكو: اعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن قلقه البالغ حيال اعلان الرئيس الأميركي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع ايران.

وذكر المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف لوكالة انباء ريا نوفوستي أن بوتين اعرب لمجلس الأمن القومي عن "قلقه البالغ حيال هذا القرار وأكد مجددا أهمية هذه الوثيقة". ومن المقرر ان يلتقي بوتين في وقت لاحق الاربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي أيد قرار ترامب.

وقال نتانياهو قبيل مغادرة اسرائيل إن "اللقاءات بيننا دائما مهمة، وهذا الاجتماع مهم بشكل خاص". وشارك نتانياهو بوتين الاربعاء مشاهدة العرض العسكري في الساحة الحمراء لمناسبة الانتصار على المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، شهد استعراض احدث الأسلحة الروسية.

والثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "خيبة أملها العميقة" لقرار ترمب الذي عدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ترتبط روسيا وايران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة. وشيّدت روسيا مفاعل مجمع بوشهر النووي الايراني الوحيد. كما شرعت في بناء اثنين اخريين.

واجرى الزعيمان الروسي والإسرائيلي سلسلة اجتماعات ومكالمات تليفونية في الاشهر الاخيرة، خصوصا في ما يتعلق بالنزاع في سوريا، حيث توعدت اسرائيل بمنع ايران من ترسيخ وجودها.

