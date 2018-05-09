100 شاب يسعون إلى تغيير العالم في 2018

إيلاف من دبي: دعا المنتدى الاقتصادي العالمي مئة من الشباب الأكثر تفوقًا في مجالات الفن، وقادة الأعمال والموظفين الحكوميين ورواد الأعمال الاجتماعيين وخبراء التكنولوجيا، ممن هم دون الأربعين، للانضمام إلى مجتمع القيادات العالمية الشابة التابع للمنتدى، سعيًا إلى تمكينهم رسم صورة مستقبل شامل ومستدام للعالم.

لإحداث تأثير أقوى

سيعمل أعضاء مجتمع القيادات العالمية الشابة الجدد ضمن برنامج يستمر خمسة أعوام، من شأنه أن يحفزهم على التفكير خارج نطاق خبراتهم، ويمكنهم من إحداث تأثير أقوى بصفتهم قادة.

جرى ترشيح هؤلاء الأفراد تبعًا لما يتميزون به من إبداع وابتكار، ولقدرتهم على بناء الجسور بين الثقافات والأعمال وبين الحكومة والمجتمع المدني، ولريادتهم في مجالات الثقافة والفنون والأعمال والتصميم والطاقة والصحة والسياسة العامة والاستدامة والتكنولوجيا.

يتميز مجتمع القيادات العالمية الشابة بتعدد الجهات المعنية فيه، إذ يضم قادة مختصين في مختلف المجالات. وتضم قائمة المجتمع رؤساء حكومات ومديري شركات مصنفة ضمن أفضل 500 شركة عالمية بحسب " فورتشن" الأميركية، وأفرادا حاصلين على جوائز نوبل وجوائز أكاديمية أخرى، وسفراء للنوايا الحسنة تابعين للأمم المتحدة، وروادا للأعمال الاجتماعية.

تشكل النساء أكثر من نصف القيادات العالمية الشابة لعام 2018، وتنتمي أغلبيتهن إلى دول الاقتصادات الناشئة. تمثل هؤلاء النسوة أفضل من في جيلهن، حيث يعملن على تطوير نماذج جديدة للابتكار الجماعي المستدام.

تصحيح أوجه القصور

قال جون داتون، رئيس منتدى القيادة العالمية الشابة في المنتدى الاقتصادي العالمي: "إن التحديات التي تنتظر أفراد مجتمع القيادات العالمية الشابة المئة من النساء والرجال ستحفزهم على تحقيق المزيد وإنجازه.

سينضم هؤلاء إلى مجتمع من رواد الأعمال والقادة المجتمعين الذين يسعون إلى تحقيق الخير، كما سيسلطون الضوء على إمكانات الابتكار على تصحيح أوجه القصور في مجتمعاتنا وأنظمتنا الاقتصادية".

يشارك في هذا المجتمع ناشطون من مختلف أنحاء العالم، بينهم أسماء لامعة من الشرق الأوسط، مثل فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز (السعودية)؛ ورزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة، (الإمارات العربية المتحدة)؛ وسارة السحيمي، أول امرأة تترأس البورصة السعودية والمديرة التنفيذية وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري (السعودية)؛ ورياض أرمانيوس، المدير التنفيذي لشركة "إيفا فارما" (مصر)؛ وريم فضة، معارضة وخبيرة فنية معروفة عالميًا تعمل من الأراضي الفلسطينية؛ وريان فايز، المدير الإداري والمدير التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي (السعودية)؛ وريم خوري، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "كامن" (الأردن)؛ وتامر مكاري، مؤسس شركة "إثيكا بارتنرز" (الإمارات العربية المتحدة)؛ وأليشا موبين، المدير التنفيذي لشركة "أستر دي إم للرعاية الصحية" (الإمارات العربية المتحدة).

