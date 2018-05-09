ترمب يلوّح بإلغاء تصاريح مراسلين صحافيين في البيت الأبيض

واشنطن: اعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاربعاء عن استعداده تصعيد معركته مع وسائل الإعلام، ملوّحاً بالغاء تصاريح مراسلين صحافيين في البيت الأبيض احتجاجا على تغطيتهم السلبية لأخباره.

وكتب ترمب على تويتر أن "الإعلام الكاذب يقوم بعمل إضافي، لقد عرفت للتو، على الرغم من النجاح الكبير الذي نحرزه في مجال الاقتصاد وكل الامور الأخرى، فإن 91 بالمئة من الأخبار عني سلبية (كاذبة).

وتساءل "لماذا نعمل بجهد مع الإعلام فيما هو فاسد. هل نسحب التصاريح؟". ويتعيّن على الصحافيين الحصول على تصاريح للدخول والتغطية من البيت الابيض، والهيئات الحكومية والمحكمة العليا.

ومنذ توليه منصبه في يناير 2017، يفضل ترامب بشدة وسائل الإعلام التي تلمعه، مثل فوكس نيوز وذا دايلي كولار ونيوزماكس وسينكلير، وهي مجموعة تضم نحو 200 محطة تلفزيونية محلية.

ويتهم ترمب مؤسسات الاعلام الكبرى، مثل سي ان ان ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، بالتحيز ضده و"عدم الامانة"، ويصف وسائل الإعلام الناقدة وتحقيقاتها بـ"الأخبار الكاذبة".

وللعام الثاني على التوالي، قاطع ترمب العشاء السنوي لمراسلي البيت الابيض، وهي مناسبة يحضرها بشكل تقليدي الرئيس الأميركي.

