بدء السباق الانتخابي العراقي غدًا باقتراع العسكريين والمهاجرين

إيلاف من لندن: ينطلق غدًا السباق الانتخابي العراقي باقتراع أفراد القوات المسلحة والمرضى والسجناء وعراقيي الخارج في 21 دولة وذلك قبل 48 ساعة من الاقتراع العام المقرر السبت... فيما تم الإعلان عن إغلاق الحدود والاجواء وبدء الصمت الانتخابي يوم الجمعة قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات العامة.

ويشمل التصويت الخاص مليون و200 ألف ناخب من أفراد القوات المسلحة والمرضى والسجناء حيث ستسحب منهم بطاقاتهم الانتخابية بعد الادلاء بأصواتهم حسب ما نص عليه القانون في حين سيقترع المعتقلون في السجون بآلية التصويت "البايومترية" بعد حصول معظمهم عليها والتي ثبتت عليها صورهم الشخصية وبصماتهم.

وقد تم نشر الاجهزة في محطات التصويت الخاص وعددها 2000 محطة كما تم تأمين المحطات أمنيا فيما هناك 133 ألف مراقب محلي و74 الف مراقب لشبكات المراقبة العراقية و2008 مراقبين دوليين.



انتخابات الخارج

من جانبه قال رئيس وحدة انتخابات الخارج في المفوضية متين الجادرجي إن "العراقيين في الخارج سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع التي انتشرت في 21 دولة".

وبين أن "أولى الدول التي ستفتح فيها مراكز الاقتراع هي الاردن وتركيا وايران كونها من الدول المقاربة لتوقيت العراق". وتوقع "مشاركة 850 الف ناخب عراقي في الخارج بهذه الانتخابات التي ستجري على مدى يومي الخميس والجمعة".

وأضاف أن المفوضية زادت عدد الدول التي سيجري فيها اقتراع العراقيين في الخارج مركزين آخرين ليصبح العدد 21 دولة بدلاً من 19 دولة.. موضحا ان هذين المركزين احدهما في سوريا ومرتبط بمكتب انتخابات الاردن وآخر في فرنسا مرتبط بمكتب انتخابات هولندا.

وبين أن المفوضية حددت مكاتب في 13 دولة ومراكز اقتراع في 8 دول عربية واجنبية هي : الاردن، تركيا، ايران، الامارات، لبنان، مصر، الدنمارك، هولندا، بريطانيا، المانيا، كندا، اميركا، السويد، استراليا، النرويج، النمسا، فنلندا، بلجيكا، نيوزلندا، سوريا، فرنسا".

وقال إن 63 مركزا للاقتراع ستفتتح في تلك الدول تحوي 684 محطة داخل تلك المراكز وستكون الولايات المتحدة الاميركية هي الدولة الاكثر من بين تلك الدول في عدد مراكز الاقتراع نظراً لكثرة الجالية العراقية فيها وتأتي تركيا بعدها في عدد تلك المراكز.

وأشار المسؤول الانتخابي إلى أنّه سيتم نقل نتائج انتخابات العراقيين في الخارج عبر الاقمار الصناعية كما هي نتائج انتخابات الداخل.

الصمت الانتخابي وإغلاق الحدود والاجواء

وأعلنت مفوضية الانتخابات اليوم ان الصمت الانتخابي سيبدأ الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في مؤتمر صحافي في بغداد تابعته "إيلاف" إنه "تم اتخاذ اجراءات احتياطية في يوم الانتخابات من خلال منع استخدام الهواتف النقالة داخل محطات الاقتراع".

كما سيتم غلق جميع المطارات والمنافذ الحدودية امام المسافرين اعتبارا من يوم الجمعة الساعة 12 ليلاً إلى يوم السبت الساعة 12 ليلاً.

الاستعدادات في أقليم كردستان

ومن جانبها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في اقليم كردستان برئاسة وزير الداخلية كريم سنجاري الاربعاء عن بدء الخطة الأمنية ليوم الاقتراع الخاص والعام للانتخابات التشريعية العراقية.

وأشارسنجاري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المحافظين الثلاثة فلمحافظات الاقليم اربيل والسليمانية ودهوك في الاقليم ورئيس هيئة المفوضية العليا لانتخابات الاقليم مازن عبد القادر في أربيل إلى وضع خطة امنية محكمة في جميع محافظات الإقليم.

واضاف ان "عناصر الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان سيدلون بأصواتهم يوم غد الخميس في الاقتراع الخاص".. مؤكدًا أن "جميع الأجهزة الأمنية حيادية، وعناصرها احرار لمن يصوتون" كما نقلت عنه وكالة "شفق نيوز" الكردية موضحا انه سيتم في يوم الاقتراع العام السبت قطع الطرقات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء فيما سيمنع التنقل بين محافظات الاقليم.

وقال إن اللجنة اتفقت على إغلاق المنافذ والمطارات من الساعة 12 صباحا من يوم الجمعة وحتى الساعة الواحدة فجرا من يوم الاحد مستدركا بالقول ان هذا القرار غير نهائي بأنتظار صدور رأي اللجنة الأمنية العليا في بغداد بهذا الشأن.

ويتنافس 6898 مرشحا علي 329 مقعدا برلمانيا في الانتخابات بينهم 4972 مرشحا من الذكور و 2014 من الاناث وقد تم تخصيص 8 آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين.

وتعد هذه الانتخابات الرابعة في تاريخ العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003 وبحسب إلمفوضية العليا للانتخابات فإن أكثر من 24مليون و200 الف عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل إجمالي عدد سكان العراق البالغ 38 مليونا و 854 الف نسمة لانتخاب برلمان عراقي جديد يضم 328 عضوا.

