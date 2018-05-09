قطر: الأولوية لمنع سباق تسلح نووي بعد إعلان ترمب عن إيران

الدوحة: علقت قطر بحذر الاربعاء على الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي الايراني، مشددة على ان الاولوية يجب ان تكون للحد من الانتشار النووي، وتجنب السباق الى التسلح النووي.

وقالت الخارجية القطرية في بيان "دولة قطر تؤكد في هذا السياق أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه".

اضاف البيان "دولة قطر تثمن جهود جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين وشركاء الاتفاق الذين يسعون الى نزع فتيل أي تصعيد محتمل والذين يسعون الى حلول تضمن إخلاء المنطقة مِن السلاح النووي".

تابع "إن من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة وأناة مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار". في الكويت نقلت وكالة الانباء الكويتية عن المتحدث باسم الخارجية قوله ان الكويت دعمت الاتفاق الدولي المبرم في 2015 حول النووي الايراني رغم تحفظات بعض دول المنطقة.

وقال "ان كانت الولايات المتحدة قد اقترحت بعض التعديلات التي لم يتم اعتمادها، وقررت اتخاذ موقف من ذلك الاتفاق، فان دولة الكويت تحترم وتتفهم هذا الموقف الاميركي خاصة".

تابع "نحن نسعى جميعا الى تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا "على موقف دولة الكويت الثابت والداعي لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل".

وفي وقت توخت قطر والكويت وسلطنة عمان الحذر أيدت السعودية والامارات والبحرين قرار الرئيس الاميركي الانسحاب من الاتفاق النووي واعادة فرض عقوبات على ايران.

