دعوة رئيس وزراء اليابان لزيارة بكين من دون تحديد موعد

طوكيو: أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاربعاء انه دعي رسميا الى زيارة بكين، موضحا انه سيلبي الدعوة "في لحظة ملائمة" في إطار تحسن العلاقات بين البلدين.

ويزور رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ طوكيو لاجراء محادثات حول كوريا الشمالية ومسائل ثنائية، بعد شهر من بدء البلدين اللذين غالبا ما كانت علاقاتهما متوترة، "انطلاقة جديدة" على صعيد هذه العلاقات.

صرح آبي بعد محادثاته مع لي "فيما نحيي الذكرى الاربعين هذه السنة لمعاهدة السلام والصداقة بين اليابان والصين، آمل في اقامة علاقة تتوافر فيها للقادة امكانية التلاقي بسهولة". واضاف ان "رئيس الوزراء قد دعاني الى زيارة الصين. عبّرت عن امتناني وأنوي الذهاب الى الصين في لحظة ملائمة".

زار رئيس الحكومة اليابانية الصين في السنوات الاخيرة للمشاركة في قمم اقليمية التقى على هوامشها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

لكن الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها رئيس وزراء ياباني الى بكين، حصلت في 2011. فقد التقى يوشيهيكو نودا آنذاك الرئيس الصيني هو جينتاو.

وتدهورت العلاقات بين البلدين في 2012 بسب خلاف على جزر. وكانت مشاريع زيارات متبادلة قيد الدرس منذ بعض الوقت، لكن دعوة لي كانت على ما يبدو أول اشارة رسمية. وقال لي "كما قال لتوه رئيس الوزراء آبي، وأنا متفق معه، إجراء زيارة رسمية ضروري في وقت ملائم".

وجعلت الخلافات على جزر وثقل تاريخ الاحتلال الياباني للصين من 1932 الى 1945، العلاقات صعبة بين الاقتصادين الثاني والثالث في العالم.

