سفارة الإمارات بالمغرب تٌخلد الذكرى الـ42 لتوحيد القوات المسلحة

الرباط: أقام علي سالم الكعبي سفير الامارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية والعقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي الملحق العسكري لدى السفارة مساء الثلاثاء حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والأربعون لتوحيد القوات المسلحة الاماراتية، بفندق سوفيتيل بالرباط.

وكان في استقبال ضيوف الحفل سعيد مهير الكتبي وزير مفوض بسفارة الامارات بالرباط والعقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي الملحق العسكري وأعضاء السفارة وأعضاء الملحقية العسكرية.

حضر حفل الاستقبال عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف المغاربةً المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة و لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة والحكامة ورقية الدرهم كاتبة الدولة ( وزيرة دولة) المكلفة التجارة الخارجية،و علي المنصوري مدير مكتب ديوان ولي عهد أبوظبي بالرباط وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وكبار المسؤولين في القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني المغربي والملحقين العسكريين للسفارات المعتمدة لدى المملكة المغربية وأعضاء الديوان الملكي المغربي وحشد من المواطنين ورجال المال والأعمال ونخبة من الإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني.

وبعد الاستماع للسلام الوطني الإماراتي والمغربي، قام الحاضرون بتقطيع كعكعة الحفل.

وقال السفير الإماراتي أن هذه المناسبة الوطنية التي توافق السادس من مايو من كل عام والتي تٌخلد ذكرى توحيد القوات المسلحة عام 1976 تجسد نجاح المسيرة الاتحادية التي أرسى دعائمها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، والتي يواصل حمل مشعل قيادتها بعزم وثبات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأضاف أن "أهمية هذا الاحتفال تكمن في تزامنه مع احتفالات الدولة بعام زايد".

وعبر السفير الكعبي عن تقديره للجهود الرائدة للقوات المسلحة في الدفاع عن وحدة وسيادة وأمن الوطن وعن دورها المميز والمعترف به دوليا في العمليات الإنسانية في بؤر التوتر في عدة دول عبر العالم في إطار مساهمات الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلم والأمن الدوليين بإشراف الأمم المتحدة.

ونوه السفيرالكعبي عاليا بالمساهمات الرائدة للقوات المسلحة في التحالف العربي من أجل الدفاع عن الشرعية في اليمن بغية تعزيز الأمن والسلم وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق ودعم كل المبادرات العربية والإسلامية لتعزيز الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله.

وأشاد السفير الكعبي بتطور العلاقات الإماراتية المغربية، والمستوى المميز الذي بلغته في مختلف المجالات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، والذي أصبح يٌشكل نموذجا ناجحا للتعاون العربي العربي.