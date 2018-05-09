ماكرون وروحاني يريدان العمل معًا لمواصلة تطبيق الاتفاق النووي

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني الأربعاء خلال اتصال هاتفي بينهما على العمل "معًا" للإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني، وذلك غداة انسحاب واشنطن منه.

إيلاف: جاء في بيان صدر من قصر الإليزيه أن ماكرون وروحاني "اتفقا على مواصلة عملهما المشترك باتجاه كل الدول المعنية، للمضي قدمًا في تطبيق الاتفاق النووي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

قرار خاطئ

هذا ووصف ماكرون الاربعاء بـ"الخطأ" قرار نظيره الاميركي دونالد ترمب بسحب بلاده من الاتفاق النووي الايراني.

وقال ماكرون في مقابلة مع التلفزيون الالماني الحكومي تم بث مقاطع منها "انا آسف لقرار الرئيس الاميركي، اعتقد بانه خطأ، لذلك قررنا نحن الاوروبيين البقاء ملتزمين باتفاق العام 2015".