الدوما يقر تعيين مدفيديف رئيسا للحكومة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين دميتري مدفيديف رئيسا للحكومة الروسية الجديدة، وأعلن الكرملين أن المرسوم الرئاسي حول "الأهداف الوطنية والمهام الاستراتيجية" سيكون برنامج عمل الحكومة.

ووافق مجلس الدوما وهو أعلى مجلس تشريعي في روسيا، يوم الأربعاء، على تعيين مدفيديف، حيث صوت إلى جانب تعيينه 374 نائبا من أصل 433، ومعارضة تعيينه 56 نائبا.

وبعد التصويت، قدم مدفيديف الشكر للنواب على منحه الثقة، مؤكدا أنه يعي المسؤولية والصعوبات التي ستواجه الحكومة الجديدة. وأكد: "لكنني على ثقة بأننا سنتمكن من حل كل المهام التي طرحها الرئيس".

وكان الرئيس الروسي رشح مدفيديف لرئاسة الحكومة من جديد، وطرح ترشيحه على مجلس الدوما ليصوت على تعيينه.

وقبل التصويت ألقى الرئيس بوتين كلمة أمام مجلس الدوما، اعتبر فيها عمل الحكومة برئاسة دميتري مدفيديف، والتي قدمت الاستقالة يوم 7 مايو، ناجحا.

وقال بوتين إنه "على الرغم من كل الصعوبات لم تتمكن الحكومة من حل المهام الاستثنائية والطارئة فحسب، بل ومن الحفاظ على آفاق التنمية وزيادة القدرات على المدى المتوسط والبعيد".

اهداف وطنية

وبشأن مرسومه حول "الاهداف الوطنية والمهام الاستراتيجية"، أشار بوتين إلى أن تحقيق كل الأهداف الواردة فيه سيتطلب جهودا مشتركة من كافة أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى تكاتف المجتمع.

وإلى ذلك، أعلن الكرملين أن مرسوم بوتين حول "الأهداف الوطنية والمهام الاستراتيجية لتنمية الاتحاد الروسي حتى عام 2024" سيكون برنامج عمل للحكومة الجديدة برئاسة دميتري مدفيديف.

وأعلن دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي: "جرى التوقيع على مرسوم إطاري في مايو، لقد تمت صياغته على أساس تلك المهام التي جاءت في رسالة الرئيس للبرلمان. الوثيقة ضخمة، يجب تحليلها، لأنه على أساسها، ستتم صياغة برنامج عمل الحكومة الجديدة".

