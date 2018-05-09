مقتل 11 شخصًا في انفجار في سوق بالصومال

مقديشو: قتل 11 شخصا على الاقل واصيب عشرة آخرون بجروح الاربعاء في انفجار وقع في سوق مزدحمة في مدينة صغيرة تقع شمال مقديشو، بحسب ما افاد مصدر امني وشهود.

وقال محمد عبد الكريم المسؤول الامني المحلي "تاكد لدينا مقتل 11 شخصا اضافة الى سقوط عشرة جرحى في الانفجار". لم يعرف حتى مساء الاربعاء ان كان الانفجار نتج من انتحاري او هو حدث بفعل عبوة مفخخة زرعت في سوق مدينة وانلاوين الصغيرة الواقعة على بعد 70 كلم شمال مقديشو.

اضاف المسؤول الامني "ان اصابات بعض الجرحى حرجة واودعوا المستشفى في وانلاوين". ووقع الانفجار عصر الاربعاء في ساعة ذروة داخل هذه السوق حيث كان الكثير من السكان يتزودون بالقات.

وقال اسماعيل علي، وهو من سكان البلدة، "كان هناك الكثير من الناس عند وقوع الانفجار. لا نملك كل المعلومات، لكن قتل اكثر من عشرة اشخاص، وهناك الكثير من الجرحى".

اضاف محمد ظهير وهو شاهد آخر "عمّت الفوضى السوق. سقط قتلى وجرحى، رايت جثثا ممزقة لمدنيين وهناك عناصر من الامن بين الضحايا". ولم تعلن اي جهة حتى الان تبنيها الاعتداء، لكن معظم الهجمات السابقة المماثلة كانت من تنفيذ متطرفي حركة الشباب.

