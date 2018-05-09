القوات الإيرانية في سوريا تطلق عدة صواريخ على مواقع اسرائيلية

القدس: اطلقت القوات الايرانية في سوريا ليل الاربعاء الخميس نحو عشرين مقذوفا وصاروخا باتجاه القوات الاسرائيلية في الجزء الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس ان تلك القذائف التي اعترضت انظمة الدفاع الصاروخية الاسرائيلية بعضا منها لم تؤد الى سقوط ضحايا، مشيرا الى ان الجيش الاسرائيلي قد ردّ عليها، لكنه لم يوضح طبيعة الرد الاسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي، شن مساء الأربعاء، هجوما صاروخيا استهدف مواقع قوات النظام السوري وحلفائها بالقرب من مدينة البعث في ريف القنيطرة، وفقا لما ذكرته مصادر المعارضة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات عدة هزت القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، وسط تحليق لطائرات إسرائيلية في سماء الجولان المحتل على الحدود السورية، مضيفا: "لا معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية".