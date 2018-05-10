دوي انفجارات في سوريا

دمشق: سُمع دوي انفجارات ضخمة فجر الخميس في العاصمة السورية، بحسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

ويأتي ذلك بعد ساعات على بدء تصعيد في جنوب البلاد مع اعلان الجيش الإسرائيلي عن تصديه لصواريخ قال إنها إيرانية استهدفت الجزء المحتل من هضبة الجولان، ثم إعلان دمشق أيضاً عن تصديها لصواريخ إسرائيلية.

وأعلنت دمشق فجر الخميس عن إسقاط الجيش السوري عشرات الصواريخ الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، في تصعيد يستمر منذ ساعات.

وقال المصدر العسكري "إسقاط عشرات الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء السورية خلال تصدي دفاعاتنا الجوية لها". وأفادت سانا أن "إسرائيل تحاول عبر عدوانها استهداف بعض كتائب الدفاع الجوي وتحاول تدمير بعض الرادارات" من دون تحديد المناطق المستهدفة.

وفي وقت لاحق، أوردت كالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مجدداً بعد الساعة الثالثة صباحاً أن "المضادات الجوية السورية تتصدى لموجة جديدة من صواريخ العدوان الإسرائيلي وتسقطها واحدا تلو الآخر" من دون أن تحدد المنطقة المستهدفة.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري أن "طائرات اسرائيلية من داخل الاراضي المحتلة تطلق عددا من الصواريخ باتجاه سورية والدفاعات الجوية تتصدى لها".

وبث التلفزيون السوري نقلاً مباشراً قال إنه يُظهر تصدي الدفاعات الجوية لـ"الصواريخ الاسرائيلية".

وسمعت مراسلة فرانس برس في دمشق أصوات انفجارات ضخمة هزت العاصمة استمرت حتى ساعات متأخرة.

وكان التصعيد بدأ قبل منتصف الليل في جنوب سوريا، اذ افادت الاعلام الرسمي السوري عن استهداف قذائف مصدرها إسرائيل باتجاه مدينة البعث في القنيطرة جنوبا.

من جهته افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن صواريخ اسرائيلية استهدفت "مواقع قوات النظام (السوري) وحلفائها بالقرب من مدينة البعث في ريف القنيطرة الأوسط" مشيرا الى انه لا توجد معلومات عن خسائر بشرية. ولفت الى ان هناك تحليقا "لطائرات اسرائيلية في سماء الجولان المحتل على الحدود مع القنيطرة".

