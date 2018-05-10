ترامب: شيء ما سيحدث ما لم تقبل إيران إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي

عبر الرئيس الامريكي، الأربعاء، عن إصراره على ضرورة قبول إيران إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي، الذي أعلن انسحب أمريكا منه.

وهدد ترامب إيران بأنها سوف تواجه "شيئا ما" ما لم تقبل إعادة التفاوض. غير أنه لم يوضح ماذا سيحدث لو رفضت إيران طلبه.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق رغم الضغوط والتحذيرات من جانب الأمم المتحدة والأطراف الأخرى الموقعة عليه.

وعبر عن اعتقاده بأن الإبقاء على الاتفاق سوف يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. وأضاف أن الاتفاق لم ولن يؤدي إلى الهدوء والسلام في المنطقة.

وبعد يوم من إعلانه الانسحاب من الاتفاق، أنذر الرئيس الأمريكي إيران بأنه "ستكون هناك عواقب وخيمة" لو استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أنه طلب من وكالة الطاقة الذرية الإيرانية الاستعداد لتخصيب اليورانيوم "بمستويات صناعية".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة سوف تبدأ "قريبا جدا" تطبيق ما وصفها بـ "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية" على النظام الإيراني.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي هدد بتخلى بلاده عن الاتفاق النووي ما لم تقدم الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق ضمانات قوية على ان العلاقات التجارية ستستمر مع بلاده بعد انسحاب الولايات المتحدة.

بيد أن خامنئي الذي كان يخاطب الحكومة الإيرانية استدرك قائلا إنه يشك في إمكانية الحصول على مثل تلك الضمانات.

وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إنه لايتوقع طلب المزيد من الأموال للجيش الأمريكي بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.