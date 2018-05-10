تشيلي تدعم مساعي عباس لإعلان دولة فلسطينية

سانتياغو: أعرب الرئيس التشيلي المحافظ سيباستيان بينيرا الاربعاء عن دعمه لاقامة دولة فلسطينية "حرة ومستقلة وذات سيادة وتتمتع بحكم ذاتي".

وصرح بينيرا في أعقاب لقائه مع عباس الذي يقوم بجولة في دول أميركا اللاتينية ان "فلسطين لديها الحق وايضا الدعم من تشيلي بان تكون دولة حرة ومستقلة وذات سيادة وتتمتع بحكم ذاتي". وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره".

وكانت هذه الدولة في اميركا الجنوبية أيدت في العام 2011 انضمام فلسطين الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" وحصولها على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة خلال الولاية الرئاسية الاولى لبينيرا (2010-2014) والذي كان الرئيس التشيلي الاول الذي يزور رام الله.

كما كانت تشيلي الدولة الاولى التي تقيم ممثلية دبلوماسية لها لدى السلطة الفلسطينية في العام 1998 وهي تعترف رسميا بدولة فلسطين منذ يناير 2011.

وكان عباس طلب الاثنين في فنزويلا من دول أميركا اللاتينية عدم نقل سفاراتها في اسرائيل الى القدس على غرار ما تستعد الولايات المتحدة للقيام به.

فقد أعلن الرئيس الاميركي في ديسمبر الماضي قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في قطيعة مع السياسة الاميركية السابقة.

ومن المقرر ان يتم نقل السفارة المثير للجدل في 14 مايو الحالي ليتزامن مع الذكرى المئوية السبعين لاعلان دولة اسرائيل.

وبعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، أعلنت باراغواي الاربعاء انها ستنقل سفارتها في اسرائيل من تل ابيب الى القدس.

