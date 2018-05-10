مهاتير محمد يتوقع توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا الخميس

كوالالمبور: قال الزعيم السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد (92 عاما) إنه يتوقع أن تجري مراسم توليه رئاسة الوزراء في وقت لاحق الخميس في أعقاب فوزه الساحق في الانتخابات مؤكدا "الضرورة الملحة" لتوليه المنصب.

وقال في مؤتمر صحافي "نتوقع اليوم أن تتم مراسم ادائي القسم رئيسا للوزراء" وهدأ المخاوف إزاء تأخر ذلك قائلا إن بعض "الفوضى" التي شابت العملية قد أزيلت.

واضاف "نأمل أن يكون لدينا رئيسا للوزراء بحلول الساعة الخامسة بعد الظهر (0900 ت غ). إن أي تأخير يعني أن ليس هناك حكومة. وإن لم يكن هناك حكومة لن يكون هناك قانون أو أي مؤسسات".

وحقق مهاتير فوزا غير متوقع الخميس على رأس تحالف يضم أحزابا كانت تعارضه اثناء توليه السلطة خلال عقدين من الزمن، متقدما على التحالف الحاكم باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية).

وعاد الرجل القوي إلى المشهد السياسي ليواجه نجيب رزاق الذي شوهت صورته فضيحة مالية كبيرة.