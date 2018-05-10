ماكرون يدعو إلى نزع فتيل التصعيد بين إسرائيل وإيران

آخن: دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى نزع فتيل التصعيد" بين إسرائيل وإيران بعد التوتر المفاجئ بين البلدين مع ضرب اسرائيل عشرات الاهداف "الإيرانية" في سوريا ردا على اطلاق صواريخ ليلا نسبته الى إيران، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس.

وتابعت الرئاسة ان ماكرون "يدعو الى نزع فتيل التصعيد" وانه "سيتباحث في هذا الصدد مع المستشارة" الالمانية انغيلا ميركل التي سيلتقيها خلال النهار في مدينة آخن الالمانية بمناسبة تسليمه جائزة شارلمان.

واعلن الجيش الاسرائيلي الخميس انه ضرب ليل الاربعاء الخميس عشرات الاهداف العسكرية الإيرانية في سوريا ردا على اطلاق صواريخ نسبه الى إيران ضد مواقعه في هضبة الجولان المحتلة.

واستهدفت العملية التي تمت ليلا وتعتبر من بين الاهم للجيش الاسرائيلي في السنوات الاخيرة والاكبر ضد أهداف إيرانية مصدر اطلاق صواريخ ومنشآت استخباراتية ولوجستية ومستودعات، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

ويأتي التصعيد في خضم التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران بعد اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.

وكان ماكرون حذر في مقابلة نشرتها مجلة "دير شبيغل" الاسبوعية الالمانية في نهاية الاسبوع الماضي من مخاطر اندلاع حرب في سيناريو مشابه. وقال ماكرون في المقابلة انه واذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق "فذلك معناه اننا سنعرض انفسنا لمخاطر حرب".

وأعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الخميس ان الجيش الاسرائيلي ضرب "كل البنى التحتية الإيرانية تقريبا في سوريا" ردا على اطلاق صواريخ ليلا نسبه الى إيران على مواقعه في هضبة الجولان المحتلة.

