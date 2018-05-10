الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أنه سيتم انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018، خلال الفترة 23 إلى 25 أكتوبر المقبل في مدينة الرياض.

وسجلت المبادرة، التي تعقد تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في نسختها الأولى العام الماضي حضور أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة،

وأوضح الصندوق أن مبادرة مستقبل الاستثمار تجمع نخبة من أبرز الشخصيات من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم ممن يساهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي.

وستركّز المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، أولها: «الاستثمار في التحول»، والذي يناقش ما هي الآليات التي تساهم من خلالها الاستثمارات في خلق مدن جديدة وإحداث تحولات في الاقتصادات.

أما المحور الثاني فيرتكز على مناقشة «التقنية كمصدر للفرص»، أو كيف يمكن للتقنية أن تكون عامل تمكين وإسهام في إيجاد فرص اقتصادية جديدة من خلال التخصيص والتصنيع على نطاق واسع.

وسيناقش المحور الثالث «تطوير القدرات البشرية»، وكيف يمكن بناء عالم يتعاون فيه البشر والآلات معاً بهدف تحسين نوعية الحياة وزيادة معدلات الأمان والإنتاجية والسعادة.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في بيان صحافي يوم أمس، أن المبادرة تسعى هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.

من جانبه، قال المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: «بعد النجاح الذي تحقق في العام الماضي، يسعدنا الإعلان عن مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة، حيث يتابع الصندوق مسيرته ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، كما نتطلع دوماً إلى مواصلة بناء شراكات استراتيجية قوية، واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر».

