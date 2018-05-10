مرض نادر يهدّد حياة 20 ألف مغربية

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الخميس بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتيّة حذّرت من استمرار انتشار مرض "الذئبية الحمراء"، وضعف تشخيصه في المغرب، إذ أكدت الدكتورة خديجة موسيار، أن هذا المرض النادر يؤثر على حوالي ألف امرأة مغربية، ويهدّد أعضاءهن الحيوية وقد يتسبّب في الوفاة.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن المرض غالباً ما يصيب النساء في فترة الشباب، وتستمر المعاناة فترة طويلة لأن التشخيص عادة ما يكون متأخراً، بِسَبَب الأعراض الكثيرة للمرض والمختلفة من شخص لآخر.

وقالت رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتيّة، أن المرض يهاجم جميع الأعضاء تقريباً، مما يؤدي إلى عواقب تهدِّد الحياة، خاصّة أثناء الحمل. ويُعد هذا المرض من أمراض المناعة الذاتيّة، التي يهاجم فيها جهاز المناعة خطأ خلايا الجسم السليمة في أجزاء مُختلفة.

فيروس خطير يهدّد الحياة الشخصية للمغاربة

في السياق ذاته، كتبت "أخبار اليوم" أن فيروساً خطيراً يهدد الحياة الشخصية للمغاربة الذين يستعملون بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، لاسيما النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وفق ما كشف عنه تقرير أعده باحثون في شركة "كاسبرسكي لاب" للأمن الإلكتروني.

وأضافت الصّحيفة نفسها أن الفيروس يمكنه اختراق شريحة الهواتف المحمولة الذكيّة لإجراء مكالمات هاتفية وبعث رسائل نصّية دون علم أصحاب تلك الهواتف المستهدفة، ويتعلق الأمر ببرنامج يدعى "zoopark"(حديقة الحيوانات)، قادر على معرفة كل ما تتضمنه تطبيقات "وات ساب" و"تيليغرام" و"إيمو" وتطبيقات أخرى يثبتها المواطنون على هواتفهم الذكيّة.

نشوب أزمة بَيْن الجزائر وموريتانيا بِسَبَب "بوليساريو"

"الأحداث المغربية" كتبت كذلك أن أزمة نشبت بين الجزائر وموريتانيا بسبب جبهة البوليساريو"، أشعلتها فوضى التنقيب عن الذَّهَب.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن السلطات الجزائريّة، اتهمت جارتها الموريتانية بالتساهل مع الجماعات المنقبة عن الذَّهَب الأصفر شمال البلاد، مؤكدة أن لديها معلومات تفيد بأن عشرات المنقبين دخلوا الأراضي الجزائريّة قادمين من موريتانيا.

وقالت إن السلطات الموريتانية سمحت، قبل أشهر، لعشرات الآلاف من الموريتانيين بالتنقيب شمال نواكشوط ضمن إطار لا يتجاوز منطقة واحدة، لكن المنقبين سعوا إلى البحث في مناطق أبعد، إلى حدّ انتهاك أراضي دول الجوار.

مفاجآت في التعيينات الجديدة للمسؤولين القضائيين

أما "المساء" فكتبت أن مسؤولين قضائيين وملحقين قضائيين جدد، توصلوا، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية باستدعاءات لحضور اجتماعين ينعقدان الإثنين المقبل، أوّلهما بالمعهد العالى للقضاء، والثاني بمقر محكمة النقض، للإعلان الرسمي عن نتائج مداولات المجلس، التي تُعد الأولى من نوعها التي يُشرف عليها المجلس، بعد عام ونيف على تنصيبهم من قبل الملك محمد السادس.

وأضافت الصّحيفة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤسس بهذا الطقس لتقليد جديد ينوي السير عليه مستقبلاً في مثل هذة المناسبة.

ونسبة إلى مصدر مطلع فإن أهم نتائج مداولات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انتقال الوكيل العام (النائب العام) لاستئنافية العيون (جنوب المغرب)، فيما خلفه في منصبه النائب الأول للوكيل العام بمراكش، بينما انتقل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة إلى مكناس تاركاً منصبه لرئيس المحكمة الإدارية بفاس.

دفعة جديدة من دبابات "أبرامز" الأميركية قريباً بالمغرب

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"العلم" لسان حال حزب الاستقلال التي كتبت أن دفعة جديدة من دبابات “أبرامز” الأميركية من نوع "M1A2S"، سيتلسمها المغرب، في الأيام المقبلة، وهي نسخة مطورة عن سابقتها إذ سيتم تزويدها بـ"الليزر".

وحسب موقع "defence world"، فقد حصلت "نورثرومب غرومان"، على عقد مبيعات عسكريّة بقيمة 9 مليون و491 ألف دولار، لتزويد الدبابات بالليزر.

ولفت الموقع ذاته، أن المغرب، كان قد اقتنى 220 دبابة "أبرامز" من طراز "M1A1" و M1A"، تَم تجديدها طبقاً لبرنامج خاص، حَيْث تم تلوين الخزانات بشكل مختلف، مع التمويه المصمم خصيصاً للمغرب.