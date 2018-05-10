موسكو قلقة من التوتر بين إيران وإسرائيل

نصر المجالي: عبرت روسيا عن قلقها من التصعيد بين طهران وتل أبيب، ودعت إلى ضبط النفس على خلفية تبادل الضربات الأخير بين إسرائيل وإيران. بينما ربط رئيس (الدوما) بين الضربات الإسرائلية وانسحاب ترمب من الاتفاق النووي.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف أن ما يجري مقلق ويثير الجميع، مشيراً "لدينا اتصالات مع جميع الأطراف وندعو الجميع لضبط النفس".

وجاءت التوترات العسكرية متزامنة مع قمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتاياهو في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت إسرائيل إنها أخطرت روسيا بالغارات الضاروخية على المواقع الإيرانية في سوريا.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل توجهه إلى موسكو على ضرورة التصدي لإيران حتى لو أدى ذلك لاندلاع حرب بين الطرفين، وذكر أنه "من الأفضل بالنسبة لإسرائيل التصدي لإيران قبل أن يصبح هذا الأمر ضروريا"، محذرا من أن الشعوب التي لم تكن مستعدة للتصدي في الوقت المناسب للعدوان القاتل الموجه ضدها دفعت لاحقا ثمنا أبهظ بكثير.

سليماني

واتهمت إسرائيل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني بأنه دبّر وقاد الهجوم الصاروخي صباح اليوم الخميس، على قواعد الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، إن الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا هي عمل مخطط له بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

واضاف: "هذه هي الحلقة التالية في سلسلة الاستفزازات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران".

