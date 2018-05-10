مقتل 27 شخصًا على الاقل بعد إنهيار سد في كينيا

نيروبي: قتل 27 شخصا على الاقل عندما تسبب انهيار سد بجرف منازلهم في جنوب كينيا في اعقاب امطار غزيرة، بحسب ما ذكرته الشرطة الخميس.

ووقعت الكارثة في سولاي قرب مدينة ناكوروا بمنطقة الوادي المتصدع مساء الاربعاء، بحسب ما أكده قائد شرطة المنطقة غيديون كيبونجاه لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي مضيفا إن 36 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

وقال كيبونجاه "إن عمليات البحث والانقاذ مستمرة وتم العثور على المزيد من الجثث. الحصيلة الان 27 قتيلا". وتابع "إنها مأساة لان معظم الناس كانوا نائمين عند وقوع الكارثة".

وقال ضباط الشرطة الذين هرعوا إلى المكان إن سد باتل المستخدم للري وتربية الاسماك قد يكون مفتقرا لمخرج مناسب. وقدر الصليب الاحمر الكيني أن ما يصل إلى 500 أسرة تضررت في الكارثة التي وقعت على بعد نحو 150 كلم شمال غرب نيروبي.

وقال حاكم ناكورو لي كينيانجوي "أقمنا مركزا قرب مكان الكارثة حتى يبلغ الاهالي عن مفقودين والمساعدة في لم شمل الاسر". وتضررت العديد من القرى حول ناكورو، رابع اكبر مدن كينيا، اضافة إلى مدرستين.

وأدت اسابيع من الامطار الغزيرة في كينيا إلى فيضانات وسيول وحلية. والكارثة الاخيرة ترفع إلى 159 عدد الضحايا في أنحاء البلاد. وأظهرت ارقام حكومية نشرت الاربعاء أن أكثر من 220 الف شخص نزحوا بسبب الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة بعد جفاف استمر ثلاثة فصول متتالية.

ومنذ مارس أغرقت الفيضانات نحو 8,500 هكتار من الاراضي الزراعية ونفق نحو 20 ألف رأس ماشية، بحسب ما ذكره الصليب الاحمر الاسبوع الماضي. ودمرت الفيضانات شبكات طرق في بعض اجزاء الدولة الواقعة في شرق افريقيا، وفي بعض الحالات تدخل الجيش لاخلاء مواطنين جوا من مناطق منكوبة.

