ألمانيا تتهم إيران بالاستفزاز غداة اطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية

برلين: نددت الحكومة الالمانية الخميس باطلاق صواريخ على القسم الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان معتبرة انه "استفزاز خطير" من قبل إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان ان "الضربات استفزاز خطير نندد به بشدة"، مضيفة ان "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس".

وتابعت الوزارة "لكن من المهم جدا في الوقت نفسه ان يتم نزع فتيل التصعيد"، مضيفة "هذا معناه ان علينا بذل كل الجهود للتوصل الى سياسي دائم للنزاع في سوريا".

أعلن الجيش الاسرائيلي الخميس انه نفذ ليلاً سلسلة غارات جوية ضد عشرات الاهداف "الإيرانية" في سوريا، ردا على اطلاق صواريخ على مواقعه في هضبة الجولان المحتلة نسبه الى إيران، في ما يشكل تصعيدا غير مسبوق بين البلدين العدوين.

ويتزامن التصعيد الجديد بعد اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من الشهر الحالي انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقع مع القوى الكبرى العام 2015، وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

