تفكيك خليتين إسلاميتين في إيطاليا

روما: أعلنت السلطات الإيطالية الخميس تفكيك خليتين شكلهما أشخاص يشتبه بانتمائهم الى التيار الإسلامي وكانوا يقومون بتدوير المال والبعض منهم بتمويل مجموعات إرهابية في سوريا.

واستهدفت مذكرات توقيف اربعة عشر شخصا، ويجرى تنفيذ 20 عملية دهم، كما اوضح بيان مشترك للسلطات القضائية وشرطة بريشيا (شمال) وكاغلياري في سردينيا.

وكانت الخلية الأولى تتألف من عشرة سوريين متهمين بـ "تشكيل عصابة أشرار في عدة بلدان" هدفها القيام بطريقة "مسيئة" بخدمات دفع في مختلف بلدان الاتحاد الاوروبي، والسويد وايطاليا والمجر وكذلك في تركيا.

واوضح البيان ان "اثنين منهم متهمان ايضا بتمويل الارهاب".

والمجموعة الاخرى التي فككت في سردينيا، كانت تتألف من "أربعة ناشطين من أصول سورية ومغربية متهمين بأنهم في عداد خلية دعم لمنظمة جبهة النصرة" الذراع السابق للقاعدة في سوريا.

واوضح البيان انهم متهمون "بالارتباط (بالمجرمين) لغايات إرهابية وتمويل الإرهاب" وعمليات مالية غير مشروعة.

فككت ايطاليا عدة خلايا من هذا النوع، وخصوصا لوجستية تسعى الى تجنيد او تمويل عناصر من مجموعات اسلامية موجودة في الشرق الاوسط.

