السعودية تدشّن منظومة صفارات انذار جديدة

الرياض: دشّن الدفاع المدني السعودي الخميس منظومة صفارات انذار جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية، في وقت تتعرض مدن سعودية الى محاولة استهداف بالصواريخ من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن المجاور.

ونشر الدفاع المدني السعودي في حسابه على تويتر تسجيلا مصورا يظهر عملية اختبار واطلاق صفارات الانذار الجديدة لأول مرة.

وقال في بيان ان المنظومة في الرياض والمنطقة الشرقية تهدف الى "مواجهة المخاطر بكامل أنواعها" وتنبيه وتحذير السكان "في حالات الطوارئ".

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كثّف المتمردون الحوثيون في اليمن اطلاق الصواريخ البالستية على السعودية. وغالبا ما تعلن المملكة عن اعتراض هذه الصواريخ فوق المناطق الجنوبية والرياض.

وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا منذ اذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعلى مناطق اخرى بينها مناطق قريبة من الحدود مع المملكة الغنية.

وتتهم الرياض طهران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، وتنفي ايران هذا الاتهام.

ويأتي تدشين منظومة الانذار المتطورة الجديدة في وقت يتصاعد التوتر بين السعودية وايران، خصمها الأكبر في الشرق الاوسط، خصوصا مع اعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع طهران بشان برنامجها النووي.

وتقع المنطقة الشرقية في مقابل ايران، وهي أغنى مناطق المملكة بالنفط.