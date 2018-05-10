قمة ترمب - كيم جونغ أون تعقد في 12 يونيو في سنغافورة

واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس ان القمة التاريخية المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستعقد في سنغافورة في 12 يونيو.

وقال في تغريدة "سنعمل معًا لجعلها لحظة مميزة جدا من أجل السلام العالمي"، وذلك بعد ساعات من عودة ثلاثة أميركيين افرجت عنهم كوريا الشمالية.

ويأتي الاعلان بعد ساعات على استقبال ترمب ليلاً ثلاثة اميركيين افرجت عنهم بيونغ يانغ.

وشكر ترمب الذي كان يتبادل الشتائم والتهديدات قبل اشهر مع كيم، الزعيم الكوري الشمالي معرباً عن تفاؤله بنتائج اللقاء معه.

واستغرق الاتفاق على زمان ومكان القمة اسابيع.

وقال ترمب لدى استقبال الاميركيين "اعتقد انه سيكلل بالنجاح"، مذكراً بأن الهدف الاساسي للعملية الدبلوماسية الحالية يبقى نزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

ولم يستبعد وزير الخارجية مايك بومبيو ان تستمر القمة لاكثر من يوم.

ونقلت وكالة انباء كوريا الشمالية عن كيم قوله إن القمة المقبلة فرصة "تاريخية" معتبرًا انها ستساهم في بناء "مستقبل جيد".