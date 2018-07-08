الاستثمارات الأجنبية تتدفق على السعودية

لندن: تسعى شركات أميركية واوروبية، إلى نيل حصتها من الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على المملكة العربية السعودية، بعد انضمامها إلى مؤشر مورغان ستانلي كابتال انترناشنال لمجموعة الأسواق الناشئة.

تتدفق الاستثمارات الأجنبية على السعودية بعيد انضمامها إلى مؤشر مورغان ستانلي كابتال انترناشنال لمجموعة الأسواق الناشئة، ومتوقع أن تصل في 2019 إلى 40 مليار دولار.

استثمارات اجنبية طموحة

ومن المتوقع أن يستدرج ضم السعودية إلى مؤشر مورغان ستانلي كابتال انترناشنال لمجموعة الأسواق الناشئة ابتداء من يونيو 2019 استثمارات أجنبية قيمتها 40 مليار دولار. وتتطلع الشركات الاميركية إلى المساهمة بقسطها من هذه الاستثمارات.

وتقدمت شركة فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس لإدارة الأرصدة بطلب الموافقة على الانضمام إلى صناديق المؤشرات المتداولة للسعودية، بحسب وثائق مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

"آيشيرز أم أس سي آي"

ويوجد صندوقا واحدا حاليًا من هذه الصناديق، هو آيشيرز أم أس سي آي السعودية، الذي تبلغ ارصدته 269 مليون دولار، بزيادة نسبتها 1700 في المئة عن السابق.

ويأتي هذا في وقت يسحب المستثمرون مليارات من صناديق الأسواق الناشئة لاستثمارها في صناديق مؤشرات متداولة خاصة ببلد واحد.

من جهته قال مايكل بولنيغر، رئيس مكتب الاستثمار في شركة يو بي أس ويلث مانجمنت، إن هذه فرصة كبيرة لدخول السعودية والمنطقة دائرة الضوء في مجال الاستثمار الأجنبي، واستدراج دفوق من رأس المال.

ارقام

وتبين الأرقام أن البلدان العشرين التي اكتسبت وضع السوق الناشئة على مؤشر ستانلي مورغان كابتال انترناشنال منذ عام 1994 كان متوسط المردود فيها 55 في المئة سنويًا التي سبقت ضمها إلى المؤشر، بحسب باسل ختوم، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة تيمبلتون إميرجينغ ماركيتس أيكويتي للاستثمار في الأسواق الناشئة، وصلاح شمة، مدير الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة نفسها.

وكان المستثمرون الأجانب، تسابقوا على الاستثمار في السعودية، عندما أصدرت شركة انفيسكو أل صندوق مؤشرات متداولة اوروبي لمتابعة اسهم المملكة، متوقعين ضمها إلى مؤشر ستانلي مورغان كابتال انترناشنال.





أعدت "ايلاف" هذا التقرير عن "انفيسترز بيزنس ديلي". الأصل منشور على الرابط:

https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/new-saudi-arabia-etf-emerges/