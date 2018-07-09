السرطان انتقل من النبات إلى الإنسان!

لندن: كشفت دراسة عن جينات قافزة موجودة في بعض أجناس النباتات تحمل عنصر L1 الذي يرتبط بالسرطان واضطرابات عصبية، تمكنت من الانتقال إلى الانسان منذ ملايين السنين.

وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن جينات تسبب السرطان كانت بالأصل في نباتات ثم "قفزت" الى البشر.

الجينات القافزة

وكشفت أوسع دراسة في العالم لما يُسمى "الجينات القافزة" عن وجود إثنين من هذه الجينات القافزة في 759 جنساً من النباتات والحيوانات والفطريات.

وهذه الجينات قطع من الحمض النووي قادرة على نسخ نفسها في عموم الجينوم ومعروفة بأنها "عناصر قابلة للانتقال".

وأظهر باحثون في جامعة أديليد الاسترالية ان انتقال هذه الجينات على نطاق واسع بين الأنواع أحدث تغييرات جذرية في جينومات الثدييات الموجودة اليوم وكان من المحركات المهمة لعملية النشوء.

عنصر L1

وبحسب العلماء، فإن L1، أحد هذه العناصر القابلة للانتقال ، قفز من النبات الى الانسان منذ ملايين السنين.

وأثبت هذا البروتين الغريب انه نشيط بصفة خاصة، وهو مسؤول عن العديد من التغيرات المتسارعة في نشوء الانسان وتطوره منذ ذلك الحين.

ولكن لولا هذا العنصر لكان البشر اليوم متحررين من الطفرات الوراثية التي تسبب العديد من السرطانات القاتلة والاضطرابات العصبية.

وهذه هي المرة الأول التي اظهر فيها علماء إن العنصر L1 المهم في البشر كان يتقافز بين الأنواع.

عناصر تنسخ نفسها

وقال ديفيد أديلسن عضو فريق الباحثين من جامعة أديليد ان الجينات القافزة تنسخ نفسها وتلصقها في عموم الجينوم وفي جينومات أنواع أخرى.

ولا يُعرف كيف تفعل ذلك رغم ان بعض الحشرات مثل البعوض وبعض الفيروسات قد يكون لها دور في ذلك، ولكن العملية ما زالت لغزاً محيراً.

واوضح أديلسن ان العملية معروفة باسم "انتقال أفقي" يختلف عن الانتقال الطبيعي من جيل الى آخر، وكان له تأثير هائل في نشوء الثدييات وتطورها.

وعلى سبيل المثال ان 25 في المئة من جينوم الأبقار والأغنام مشتق من الجينات القافزة.

يسبب خلل في الجينات

وقال أديلسن إن الجين القافز مثل الطفيلي وما موجود في الحمض النووي ليس هو المهم بل المهم انه ينتقل الى جينومات أخرى حيث يخل بالجينات وطريقة تنظيمها.

وكان العلماء يعتقدون ان عنصر L1 الذي يرتبط بالسرطان واضطرابات عصبية ينتقل من جيل الى آخر، وغالبية الدراسات تناولت عدداً محدوداً من الأجناس دون ان تجد دليلا على انتقال الجينات القافزة بينها.

وأكد الباحثون إن فهم وراثة هذا العنصر وانتقاله مهم لفهم نشوء الأمراض.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "تايمز أوف إنديا". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://timesofindia.indiatimes.com/home/science/cancer-causing-gene-jumped-from-plants-to-humans/articleshow/64916499.cms



