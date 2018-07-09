GMT 14:30 2018 الإثنين 9 يوليو GMT 17:01 2018 الإثنين 9 يوليو  :آخر تحديث
معلومات عن إصابة نائب الرئيس العراقي بالتهاب الكبد الفيروسي

علاوي يغادر مستشفاه في بغداد إلى الخارج لإكمال علاجه

د أسامة مهدي
مواضيع ذات صلة
تقدم الصدر والحشد على العبادي وتراجع المالكي وعلاوي والحكيم
تقدم العبادي في الانتخابات.. وعلاوي يدعو إلى إلغائها
داعش يهاجم مراكز انتخابية وفتح الأجواء وعلاوي يشكو خروقات
علاوي يدعو لحكومة إنقاذ وطني تلتزم باعادة الانتخابات
علاوي يشكو حظر "اجتثاث البعث" لعشرات من مرشحيه للانتخابات
علاوي يطالب باشراف أممي على انتخابات نينوى
علاوي: العراق يواجه مخاطر أوصلته لهاوية تهدد مصيره
علاوي: تدخلات إيران في العراق تستفز شعبه
علاوي: مصادرة أملاك 4 آلاف مسؤول سابق تعطيل للمصالحة
علاوي: مُنح الاعمار ديون تُنهك العراق وتُرهن مستقبله

لندن: بعد 24 ساعة من نقله إليها، غادر نائب الرئيس العراقي أياد علاوي مستشفى ابن سينا في بغداد اليوم إلى عمان ومنها إلى لندن لاستكمال فحوصاته الطبية إثر وعكة صحية أصيب بها أمس.

وقال مكتب علاوي وهو زعيم ائتلاف الوطنية العراقية في بيان صحافي الاثنين، أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف"، قائلا "غادر نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي قبل ظهر اليوم المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية واستقرار وضعه الصحي".

وكشف المكتب أن علاوي قد تعرض لوعكة صحية الأحد نقل على أثرها لمستشفى ابن سينا في بغداد، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة حيث تم اجراء الفحوصات اللازمة له دون الافصاح عن سبب الوعكة الصحية أو أي مرض يعاني منه.. لكن معلومات أشارت إلى أنّه اصيب بالتهاب الكبد الفيروسي، وهو أحد الامراض التي تسببها فيروسات تلحق ضررًا بخلايا الكبد ويتميز بوجود خلايا الالتهاب داخل أنسجة الكبد.

فيديو مغادرة علاوي للمستشفى في بغداد:

وأشار مصدر في المكتب إلى أنّ علاوي سيتوجه اليوم إلى العاصمة الاردنية عمان اليوم لاستكمال فحوصاته الطبيـة خارج البلاد، وقد تكون لندن وجهته اللاحقة، والتي يقيم فيها وعائلته منذ منتصف سبعينات القرن الماضي حين انشق عن النظام السابق وتولى قيادة تنظيم الوفاق الوطني العراقي مع شخصيات سياسية أخرى لمعارضة نظام صدام حسين، الذي نفذ محاولة لاغتياله، الحقت به اصابات خطيرة ابقته في مستشفى بلندن لمدة عام للعلاج.

يشار إلى أن علاوي الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية كان اول رئيس حكومة عراقية بعد الاطاحة بالنظام السابق عام 2003 من مواليد عام 1945، وهو خريج ثانوية كلية بغداد في العراق وخريج كلية الطب في جامعة بغداد عام 1970، كما حصل بعدها على شهادة الماجستير من جامعة لندن عام 1975 والدكتوراه من ذات الجامعة عام 1979.

وخلال الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة التي جرت في 12 مايو، حل ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه علاوي، سادسًا في ترتيب التحالفات الفائزة فيها، بحصوله على 22 مقعدا برلمانيًا.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار