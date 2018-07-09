بوريس جونسون يستقيل

لندن: قدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون استقالته كما أعلنت الحكومة البريطانية في بيان الاثنين، بعد ساعات على استقالة الوزير المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان "بعد الظهر، قبلت رئيسة الوزراء استقالة بوريس جونسون من منصبه كوزير للخارجية".

ماي تشكر بوريس

وأضاف البيان "سيتم الاعلان قريبا عن الشخص الذي سيخلفه. ان رئيسة الوزراء تشكر بوريس على عمله".

وأشارت تقارير الى أن جونسون انتقد في مجالسه الخاصة خطة ماي لابقاء علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الاوروبي حتى بعد بريكست.

لم يحضر!

وقد امتنع عن الادلاء بأي تصريح منذ أن وافقت الحكومة على الخطة الجمعة.

وكان من المفترض أن يشارك في استضافة قمة حول غرب البلقان في لندن الاثنين، لكنه لم يحضر.

وكتب وزير الدولة الالماني للشؤون الاوروبية مايكل روث في تغريدة "لا نزال ننتظر مضيفنا".