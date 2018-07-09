GMT 16:54 2018 الإثنين 9 يوليو GMT 17:43 2018 الإثنين 9 يوليو  :آخر تحديث
تدمير منظومة اتصالات متطورة 

التحالف العربي يؤكد تورط حزب الله في تدريب الحوثيين

عبد الرحمن بدوي من الرياض
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إيلاف من الرياض: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، امتلاك قوات التحالف أدلة لوجود خبراء عسكريين أجانب لتدريب أفراد جماعة الحوثي المدعومة من إيران عسكرياً، وتزويدها بمنظومة اتصالات متكاملة.

وأشار المالكي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الاثنين في الرياض، إلى تورط تنظيم حزب الله في هذا الأمر، وإسهامه في تشغيل مواقع مختلفة للقيادة والسيطرة بمحافظة صعدة، دمرت قوات التحالف 5 مواقع منها بعد استهدافها في جبال مشطب ومران ورازح والمقلق والنوعة.

وحول سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن الإنجازات تتواصل. مشيراً إلى الانتصارات المتواصلة للجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف في عددٍ من الجبهات، على غرار التحرك المستمر في صعدة باتجاه مركز المحافظة، بعد تطهير جملة من المناطق في تلك المحافظة، وهو الحال على مستوى العمليات العسكرية في محافظتي تعز والبيضاء.

محاولات بائسة

وقال المالكي أن معظم الحدود الشمالية لليمن المتاخمة لحدود المملكة الجنوبية جرى تطهيرها من الحوثيين، في حين لازالت المحاولات منها بإطلاق صورايخ بالستية ومقذوفات باتجاه المملكة بشكل مستمر، حيث جرى اعتراض صاروخين بالستيين أطلقا من الداخل اليمني باتجاه المملكة خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أن قواعد إطلاق هذه الصواريخ تتمركز في منطقة صعدة وعمران، لافتاً النظر إلى عدد الصواريخ البالستية والمقذوفات التي أطلقتها جماعة الحوثي منذ بداية الحرب بلغ 158 صاروخاً، و42924 من المقذوفات، كما بلغ إجمالي خسائر الجماعة 285 من المواقع والأسلحة والمعدات، فيما وصل عدد القتلى من العناصر الحوثية إلى 716 قتيلاً.


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