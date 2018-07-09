ملياردير روسي يفوز في دعوى تشهير ضد عارضة بيلاروسية

موسكو: فاز الملياردير الروسي اوليغ ديريباسكا الاثنين في دعوى تشهير كان رفعها ضد عارضة بيلاروسية لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو التقطته على متن يخته يتحادث فيه على ما يبدو مع مسؤول روسي رفيع.

وأمرت محكمة مدينة أوست-لابينسك في جنوب غرب روسيا اناستاسيا فاشوكيفيتش عارضة الازياء المعروفة باسم ناستيا ريبكا و"مدير أعمالها الجنسي" الكسندر كيريلوف بدفع تعويض مالي يبلغ 500 الف روبل (6800 يورو) لكل منهما الى اوليغ ديريباسكا.

وأمرت المحكمة العارضة البيلاروسية بازالة كل المشاهد والصور التي يظهر فيها الملياردير الروسي والمنشورة على حسابها على انستغرام.

و"ناستيا ريبكا" موقوفة في تايلاند منذ آواخر فبراير مع مجموعة مؤلفة من تسعة أجانب بتهمة إعطاء دروس في "التدريب الجنسي".

وتظهر المشاهد والصور الملياردير الروسي مالك مجموعة روسال العملاقة للالمنيوم على متن يخت برفقة رجل يشبه الى حد كبير سيرغي بريخودكو، الذي كان حينها نائبا لرئيس الوزراء.

وكان المعارض الروسي اليكسي نافالني نشر الفيديو في اطار تقرير على الانترنت يتهم فيه النائب السابق لرئيس الوزراء سيرغي بريخودكو الذي عين في مايو نائبا لمدير مكتب رئيس الوزراء، بالفساد وتلقي هدايا من اوليغ ديريباسكا.

وديريباسكا القريب من الرئيس فلاديمير بوتين كان كذلك مقربا من بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترمب الرئاسية، والمتهم في اطار التحقيق الاميركي حول احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الاميركية.

وعرض ديريباسكا التعاون مع التحقيق مؤكدًا أنه يملك "ادلة" تبين ان روسيا لم تساهم في وصول ترمب الى الرئاسة الاميركية. من جهته أكد بريخودكو ان ديريباسكا "صديق" له لكنه نفى معرفته بمانافورت.

وفي تايلاند اكدت فاشوكيفيتش انها تملك معلومات قيمة حول وجود روابط بين ترمب والكرملين من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وحصدت البيلاروسية شهرة بعد ان وضعت كتابا حول كيفية اغواء الاثرياء ونشرها صورها عارية للآلاف من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر عقد جلسة تمهيدية لمحاكمتها في تايلاند في 19 يوليو الجاري.