"المريض الانكليزي" أفضل الروايات الفائزة بـ "مان بوكر"

لندن: أُعلن "المريض الانكليزي" للكاتب مايكل اوندتاجي أفضل الكتب الفائزة بجائزة مان بوكر في حفل أُقيم بمناسبة مرور خمسين عاماً على استحداث الجائزة الأدبية الكبيرة.

ومُنحت رواية الكاتب الكندي اونداتجي، وهي قصة حب وصراع تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية، جائزة مان بوكر الذهبية للرواية بعد فوزها بأغلبية الأصوات في استطلاع لآراء الجمهور.

وكانت الرواية فازت بجائزة بوكر عام 1992 وأُنتجت فيلماً في عام 1996 بطولة رالف فينيس وجوليت بينوش وفاز الفيلم بجائزة أوسكار.

منافسة



أُختيرت الرواية في مواجهة منافسة من أربع روايات أخرى خلال الاستطلاع الذي أُجري على الانترنت بمشاركة 9000 شخص. ولم يعلن منظمو الاستطلاع الأصوات التي حصلت عليها كل رواية من الرويات الخمس التي كانت كل واحدة تمثل عقداً من عمر الجائزة.

واختارت لجنة حكام الروايات الخمس من بين 51 كتاباً فازت بجائزة بوكر التي أسهمت في دعم الحياة الأدبية لكتاب مثل إيان ماكيوان وأرونداتي روي وكازو إيشيغورو.

وكانت الرواية التي مثلت عقد السبعينات "في دولة حرة" للكاتب المولود في ترينيداد في. أس. نيبول في حين ان "القمر النمر" للكاتبة البريطانية بنيلوب لايفلي تنافست عن عقد الثمانينات. ومثلت رواية "وولف هول" للكاتبة البريطانية هيلاري مانتيل ورواية "لنكولن في باردو" للكاتب الاميركي جورج سوندرز العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين على التوالي.

وقال اونداتجي إنه لم يعتقد ولا حتى "لثانية واحدة" إن كتابه هو الأفضل واشاد بمخرج فيلم "المريض الانكليزي" انتوني مينغيلا الذي أشار الى أن له دوراً في نتيجة التصويت.

لغة استثنائية وشخصيات جذابة

وقالت الروائية كاميلا شمسي عضو لجنة الحكام إن كتاب اونداجي يجمع بين اللغة الاستثنائية والحبكة الملغَّزة والشخصيات الجذابة بمن فيها ممرضة كندية وخبير هندي بإبطال المتفجرات ولص تحول الى جاسوس وعالم آثار مجري أرستوقراطي.

ولاحظت شمسي أن هناك الكثير من الكتب عن الحرب العالمية الثانية التي تعتبر حرباً صالحة ضد الشر ولكن اونداتجي يقول في روايته ان الحرب صدمة وتفصل بين البشر على أساس دول في حين ان هناك الكثير من الأسباب الأخرى للإلتقاء بينهم.

كانت جائزة مان بوكر التي أُطلقت عام 1969 تقتصر في البداية على كتاب بريطانيا وايرلندا وبلدان الكومنولث فقط ولكنها فُتحت في عام 2014 لجميع الروائيين الذين يكتبون باللغة الانكيزية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/books/news/english-patient-voted-best-man-booker-prize-winner-50-years/