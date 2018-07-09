السعودية تمنح 12 امرأة رخصة القيام ببعض أعمال كتّاب العدل

الرياض: منحت وزارة العدل السعودية الاثنين 12 امرأة رخصة للقيام ببعض أعمال كتّاب العدل، في خطوة تأتي بعد أكثر من أسبوعين من بدء السماح للنساء بقيادة السيارة في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان ان الاختصاصات الممنوحة للنساء الـ 12 "الموثّقات" تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضحت الوزارة ان النساء اللواتي حصلن على رخصة مزاولة هذه المهنة هن من بين 1313 موثقا يعملون في انحاء مختلفة في السعودية منذ بدء السماح بمزاولة هذه المهنة في 2017.

وسمحت السلطات السعودية في الاعوام الاخيرة للنساء بمزاولة مهن حرمن منها في السابق، وخفّفت من القيود التي تفرضها عليهن وبينها السماح لهن لقيادة السيارات بدءا من 24 يونيو الماضي.

والسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة سبقته خطوات اصلاحية اجتماعية عديدة، بينها اعادة فتح دور السينما واقامة فاعليات موسيقية مختلطة، ضمن حملة تغييرات يقودها ولي العهد الامير محمد بن سلمان.