الرئيس الصيني: أمير الكويت صديق حميم

إيلاف من الكويت: قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، ان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد "صديق حميم للشعب الصيني"، مشيرا الى الزيارات المتعددة التي قام بها الأمير الى جمهورية الصين الشعبية.

واوضح الرئيس الصيني في كلمة القاها خلال المباحثات الثنائية التي اجراها مع امير الكويت في العاصمة الصينية، ونقلتها وكالة الأنبا الكويتية (كونا)، ان الامير قد زار الصين سبع مرات، مبينا ان "سمو الامير اكثر من زار الصين من الاصدقاء في الدول الخليجية".

واشار الى الاسهامات المهمة التي قدمتها الكويت في سبيل تطوير العلاقات مع بلاده والنهوض بها، معربا في الوقت ذاته عن تقديره العميق لهذه الاسهامات الكبيرة ازاء العلاقات بين البلدين الصديقين.

ولفت الى المواقف التي اتخذتها بلاده ازاء الغزو العراقي للكويت عام 1990 قائلا "اننا من الاصدقاء الذين يعرفون الاخرين من خلال الضيق والمحن"، مستذكرا الزيارتين التي قام بها امير الكويت عندما كان وزيرا للخارجية الى الصين خلال حرب الخليج.

واضاف "لقد زرتم الصين مرتين متتاليتين بنجاح وتوفيق وقد ظل الجانب الصيني يؤيد الجهود التي يبذلها الجانب الكويتي في سبيل الدفاع عن سيادته والاستقلال الوطني وسيادة الدولة"، بحسب (كونا).

وعن العلاقات الصينية الكويتية، ذكر الرئيس بينغ ان الكويت هي اول دولة خليجية اقامت علاقات مع الصين، كما انها اول دولة قدمت قروضا للصين لدعم مشاريع البنى التحتية في مختلف انحاء البلاد.

واوضح في هذا السياق ان مشروع بناء مطار مدينة «شيامن» الصينية هو اول مشروع يتم انجازه من القروض الكويتية في الصين.

وحول منتدى التعاون العربي الصيني قال الرئيس الصيني انه يمثل «مسرحا مهما» لافاق التعاون الصيني العربي لافتا الى الدور الكبير والبارز التي قامت به الكويت في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات الصينية العربية.

واضاف ان الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي ستنطلق اعماله، غدا الثلاثاء، بحضور امير الكويت الشيخ صباح الاحمد لها بالغ الاهتمام والتقدير.

واعرب عن امله في ان يدفع ذلك المنتدى بالعلاقات العربية الصينية قدما في كافة المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية منها، قائلا «ان التعاون الصيني العربي سيحقق تقدما عظيما في الفترة المقبلة».

وجدد الرئيس الصيني الترحيب بالزيارة التي يقوم بها أمير الكويت الى الصين خلال الفترة من 7 الى 10 من يوليو الجاري على رأس وفد رفيع المستوى.