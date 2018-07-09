GMT 20:53 2018 الإثنين 9 يوليو GMT 20:55 2018 الإثنين 9 يوليو  :آخر تحديث
يعيّن صهره وزيرا للمالية

أردوغان يعلن حكومته الجديدة

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
أردوغان "الريس" المصمم على ترك بصمة على صفحات التاريخ
أردوغان يؤدي اليمين الدستورية الاثنين بسلطات معززة
أردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة بصلاحيات غير مسبوقة
النتائج الرسمية تكرس فوز أردوغان في الانتخابات التركية

انقرة: كشف الرئيس التركي رجب أردوغان مساء الاثنين عن حكومته الجديدة المكوّنة من 16 وزيرا أحدهم صهره بيرات البيرق الذي عيّن وزيرا للمالية.

وأسندت في الحكومة الجديدة حقيبة الدفاع الى قائد اركان الجيش هولوسي آكار، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيرا للخارجية.

والبيرق (40 عاما) متزوج من إٍسراء، الابنة الكبرى لاردوغان، وكان يشغل منذ 2015 منصبا وزاريا لا يقل اهمية هو وزير الطاقة، وقد شهد نفوذه في السنوات الاخيرة تناميا لافتا.

وبدا ان الاسواق التي تخشى ان يمارس اردوغان ضغوطا على المصرف المركزي استقبلت بتشاؤم تعيين البيرق وزير للمالية، إذ خسرت الليرة التركية اكثر من 2% من قيمتها امام الدولار فور شيوع النبأ.

واردوغان الذي بدأ الاثنين ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات مع صلاحيات واسعة، عيّن اضافة الى وزراء الحكومة، فؤاد اوكتاي في منصب نائب الرئيس وذلك بعدما شغل هذا التكنوقراطي في السابق منصب رئيس الوكالة التركية لادارة الحالات الطارئة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار