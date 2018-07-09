أردوغان يعلن حكومته الجديدة

انقرة: كشف الرئيس التركي رجب أردوغان مساء الاثنين عن حكومته الجديدة المكوّنة من 16 وزيرا أحدهم صهره بيرات البيرق الذي عيّن وزيرا للمالية.

وأسندت في الحكومة الجديدة حقيبة الدفاع الى قائد اركان الجيش هولوسي آكار، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيرا للخارجية.

والبيرق (40 عاما) متزوج من إٍسراء، الابنة الكبرى لاردوغان، وكان يشغل منذ 2015 منصبا وزاريا لا يقل اهمية هو وزير الطاقة، وقد شهد نفوذه في السنوات الاخيرة تناميا لافتا.

وبدا ان الاسواق التي تخشى ان يمارس اردوغان ضغوطا على المصرف المركزي استقبلت بتشاؤم تعيين البيرق وزير للمالية، إذ خسرت الليرة التركية اكثر من 2% من قيمتها امام الدولار فور شيوع النبأ.

واردوغان الذي بدأ الاثنين ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات مع صلاحيات واسعة، عيّن اضافة الى وزراء الحكومة، فؤاد اوكتاي في منصب نائب الرئيس وذلك بعدما شغل هذا التكنوقراطي في السابق منصب رئيس الوكالة التركية لادارة الحالات الطارئة.