السفير الاميركي لدى الاتحاد الاوروبي يقدم اوراق اعتماده

بروكسل: قدّم سفير الولايات المتحدة الجديد لدى الاتحاد الاوروبي غوردون سوندلاند أوراق اعتماده في بروكسل الاثنين، منهيا بذلك شغورا استمر حوالى عام ونصف العام.

وقالت السفارة الاميركية لدى الاتحاد الاوروبي في بيان إن سوندلاند "وصل الى بروكسل في 8 تموز/يوليو وقدّم أوراق اعتماده اليوم (الاثنين) الى المفوضية الاوروبية ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك".

من جهته قال السفير الجديد في تغريدة على تويتر "بصفتي سفيرا سأعمل في سبيل تعزيز الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة".

ويأتي تولي سوندلاند منصبه في وقت تشهد فيه العلاقات الاميركية-الاوروبية توترا متزايدا منذ وصول دونالد ترامب الى السلطة في واشنطن.

وأضاف سفير واشنطن الجديد لدى بروكسل إن "تحديات عديدة تنتظرنا. سنعمل مع الاتحاد الاوروبي في سبيل نشر قيمنا ومصالحنا المشتركة في مجال الحرية والسلام والازدهار على الصعيد العالمي".

وكان السفير الاميركي السابق لدى الاتحاد الاوروبي انتوني غاردنر غادر منصبه في كانون الثاني/يناير 2017 لدى تولي ادارة ترامب السلطة لكن الاخيرة لم تعيّن خلفا له طيلة الفترة المنصرمة.

