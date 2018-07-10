عشرات الاف الاشخاص يتظاهرون في الارجنتين ضد اجراءات التقشف

بوينوس ايرس: تظاهر عشرات الاف الاشخاص الاثنين في بوينوس ايرس ضد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وسياسة التقشف الاقتصادي للرئيس موريتسيو ماكري.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى نوربرتو ماراسكو لوكالة فرانس برس "نحن هنا ... لنقول +لا+ لصندوق النقد الدولي ولعدم التخلي عن مواردنا".

وشارك في التظاهرة التي صادفت يوم عيد الاستقلال جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان ونقابات وأحزاب سياسية معارضة من أجل المطالبة ب"تغيير وجهة" سياسة حكومة وسط اليمين وذلك على خلفية تضخم وتباطؤ في الاقتصاد.

وجاء في نص تمت قراءته خلال التظاهرة "لنتحرر من القيود التي يفرضها عليها اتفاق موريتسيو ماكري وصندوق النقد الدولي ولن يؤدي سوى الى بؤس مقرّر".

وكان صندوق النقد منح البلاد قرضا ب50 مليار دولار.

وقال رئيس نقابة سائقي الشاحنات بابلو مويانو "سنواصل المقاومة حتى يتعرض ماكري للاهانة في صناديق الاقتراع في 2019"، في اشارة الى الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل مشيرا الى "استياء اجتماع متنام".

وكان ماكري أقر بوجود صعوبات لكنه صرح الاثنين "اننا نواجه عاصفة" هي نتيجة "ظروف عدة".