ترمب أكثر قادة العالم متابعةً على تويتر

جنيف: أظهرت دراسة سنوية اعدتها شركة "بورسون كون اند وولف" المتخصصة بالاعلام والعلاقات العامة ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب يحظى بأكبر عدد من المتابعين على تويتر بين قادة العالم متقدمًا على البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

وافادت الدراسة التي حملت عنوان "تويبلوماسي" انه مع حوالى 52 مليون متابع لحسابه "اصبح ترمب القائد العالمي الاكثر متابعة على تويتر في اكتوبر 2017 حين تجاوز البابا فرنسيس الذي اصبح الثاني عالميًا مع اكثر من 47 مليون متابع لحساباته في تسع لغات".

واضافت ان "رئيس الوزراء الهندي يحتل المرتبتين الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصي و26 مليون متابع لحسابه الرسمي".

وفي اوروبا، تصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اللائحة مع اكثر من خمسة ملايين متابع لحسابها الرسمي الخاص برئيس الحكومة البريطانية ويليها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (اكثر من ثلاثة ملايين) الذي ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة اضعاف منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في مايو 2017.

وفي الدول العربية تتصدر اللائحة امرأة ايضًا هي ملكة الاردن رانيا التي يتابع حسابها اكثر من عشرة ملايين شخص، يليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات ورئيس مجلس الوزراء (9 ملايين) والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (6 ملايين).

ويعتبر ممثلو حكومات دول اميركا الجنوبية على تويتر "الاكثر نشاطًا" مثل وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا الذي كتب ما معدله 55 تغريدة يوميًا خلال الاشهر الـ12 الماضية.

واشارت الدراسة ايضا الى ان وزارة الخارجية الاميركية هي الهيئة الحكومية الوحيدة في الولايات المتحدة التي لا تتابع الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترمب.

لكن في الوقت نفسه تتابع وزارة الخارجية الاميركية حساب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والرئيس الايراني حسن روحاني.

وكشفت الدراسة ايضًا أن رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 187 دولة متواجدون على تويتر "ما يشكل 97% من اصل 193 دولة عضو في الامم المتحدة".

وافادت ان حكومات "ست دول فقط هي لاوس وموريتانيا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وسوازيلاند وتركمانستان ليست لديها حسابات رسمية".

وفي حين يسجل ارتفاع في عدد متابعي معظم قادة العالم والحكومات على تويتر، ظهرت استثناءات.

بحسب الدراسة، فإن حسابات رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ووزارتي الخارجية الروسية والاوكرانية سجلت تراجعًا في عدد متابعيها بشكل كبير، "بعدما قرر تويتر وقف المتابعين الوهميين".