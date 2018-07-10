الدفاع السعودي يعترض صاروخًا باليتسيًا  أطلق من اليمن

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية "مدينة صعدة" باتجاه المملكة، وتم تدميره، من دون أية إصابات.

إيلاف من الرياض: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه وفي تمام الساعة الثانية وأربع وأربعين دقيقة (14:40) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد المالكي قوله إن الصاروخ كان باتجاه محافظة (الشقيق)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج من اعتراض الصاروخ أية إصابات.

أضاف المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، واعتبر أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعدّ مخالفًا للقانون الدولي والإنساني.

